Esordienti Fair Play: la Segato è Campione Regionale Under 13

Chiusura con il “botto” per la Scuola Calcio Segato, che si riconferma Campione Regionale Under 13 Esordienti Fair Play che, sommando ai titoli di Campioni Regionali Under 13 Elite ed Under 13 Elite Calcio a 5, mette in bacheca uno splendido Triplete.

E’ ancora il centro federale di Catanzaro ad ospitare la finale regionale che vedeva Valente e compagni affrontare il Catanzaro. Vittoria netta del ragazzi del mister Cassalia a coronamento di una stagione strepitosa, che ha evidenziato una crescita importante di tutto il gruppo under 13.

Naturale soddisfazione del presidente della Segato Agostino Cassalia: “Siamo veramente felici per i risultati sportivi raggiunti, ma soprattutto per la crescita dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze.

Mettiamo in bacheca 8 titoli Regionali tra maschile e femminile. La stagione non è finita continueremo a lavorare organizzando Open Day per tutte le categorie e dare la possibilità a tutti i ragazzi e le ragazze dai 6 ai 16 anni di vivere e scoprire casa Segato.

Intanto stiamo per definire alcune cessioni a società professionistiche di serie A e serie B a coronamento di un lavoro tecnico straordinario. Ci sarà qualche altro innesto a livello tecnico e dirigenziale“.