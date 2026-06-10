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Aperte le iscrizioni per lo Slalom Automobilistico di Bagnara

Torna la gara fra le strade che sovrastano il centro tirrenico, organizzata dalla Scuderia Piloti per Passione

10 Giugno 2026 - 10:16 | Comunicato

Slalom Bagnara

Via alle adesioni per la gara a birilli del 28 giugno, valida per il Challenge Calabria Slalom e per la Coppa Italia di zona, portata avanti con straordinario impegno e slancio emotivo alla memoria di Pasquale Cammareri.
L’evento è organizzato in partnership da Francesco Cammareri e dalla Scuderia Piloti per Passione, diretta da Elisa Denisi.
La procedura di iscrizione si può espletare attraverso il sito www.pilotiperpassione.it, nell’apposita area del portale riservata.
Come è noto, questa sfida a birilli ha preso forma all’indomani della scomparsa del compianto Pasquale Cammareri, venuto a mancare nel giugno di quattro anni fa ed a cui sono state dedicate le edizioni da parte del fratello Francesco, nel frattempo licenziato anche lui e diventato pilota del gruppo Kart Cross.
La quota d’iscrizione prevista è di 120 € per i piloti calabresi e di 80 per i partecipanti provenienti dalle isole e da fuori Calabria, così come sono attive le convenzioni con alcune strutture ricettive: “Green Park” lungo il percorso di gara, “Uliveto Garden” all’arrivo ed “Albergo delle Rose” sul Corso Matteotti a Bagnara Calabra Marina.

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