ONU, si conclude la missione di Giusi Princi a New York

“Si è conclusa la mia missione a New York, al Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite, dove ho avuto l’onore di rappresentare l’Europa e l’Italia alla 19ª Conferenza degli Stati Parte della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità (COSP19), il principale appuntamento mondiale dedicato alla promozione dei diritti, dell’inclusione e della piena partecipazione delle persone con disabilità”. Lo afferma l’eurodeputata Giusi Princi, componente dell’Intercomitato del Parlamento europeo sui diritti delle persone con disabilità.

Cinque giorni intensi, ricchi di incontri istituzionali, sessioni plenarie, panel di alto livello e confronti con i principali attori internazionali, hanno scandito una missione che ha visto l’On. Princi tra i quattro eurodeputati designati dal Parlamento europeo e unica rappresentante italiana della delegazione europea. Al Palazzo di Vetro si sono incontrate alcune delle voci più autorevoli provenienti da ogni parte del mondo – rappresentanti delle Nazioni Unite, delle istituzioni europee, dei governi, delle organizzazioni internazionali e delle associazioni delle persone con disabilità – tutte accomunate dall’obiettivo di costruire società sempre più inclusive e rispettose dei diritti umani.

“Essere stata scelta per portare la voce dell’Europa alle Nazioni Unite ha rappresentato per me motivo di profondo orgoglio, ma soprattutto una grande responsabilità, che ho assunto e vissuto con senso delle istituzioni”, afferma l’eurodeputata. “Questa esperienza – prosegue – ha rafforzato la convinzione che i diritti delle persone con disabilità debbano diventare una priorità assoluta e trasversale dell’agenda politica internazionale, perché parlare di inclusione significa parlare di democrazia, sviluppo e giustizia sociale”.

Particolarmente significativi gli incontri istituzionali con Heba Hagrass, Relatrice Speciale delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con l’Ambasciatore dell’Unione europea presso le Nazioni Unite Stavros Lambrinidis e con Markus Schefer, membro del Comitato ONU CRPD e relatore per l’Unione europea. Momenti di confronto che hanno consentito di approfondire il ruolo delle istituzioni europee nell’attuazione della Convenzione ONU, le sfide ancora aperte e le opportunità di una cooperazione sempre più stretta tra Unione europea e Nazioni Unite, nel segno del dialogo e della condivisione delle migliori pratiche.

L’On. Princi, inoltre, ha relazionato in importanti panel dedicati alla partecipazione politica delle persone con disabilità, alla costruzione di parlamenti sempre più accessibili e al valore del gioco come strumento di inclusione e sviluppo nella prima infanzia.

La missione ha assunto, inoltre, un valore fondamentale in vista della definizione della futura Strategia dell’Unione europea per i diritti delle persone con disabilità. La COSP19 ha contribuito, infatti, a delineare orientamenti e priorità che guideranno le prossime politiche europee in materia di inclusione, accessibilità, occupazione, partecipazione e vita indipendente, rafforzando il principio del “Nulla su di noi senza di noi”, affinché le persone con disabilità siano sempre protagoniste delle decisioni che le riguardano.

“La vera inclusione nasce prima di tutto da un cambiamento culturale”, afferma l’On. Princi. “Significa – continua – passare da una visione che guarda ai limiti a una che sappia riconoscere e valorizzare il potenziale, il talento e il contributo di ogni persona. Da questa missione torno con un patrimonio di relazioni, idee e buone pratiche che rafforza il mio impegno al Parlamento europeo e la convinzione che il dialogo internazionale sia la strada maestra per costruire politiche sempre più efficaci che torneranno utili anche per promuovere concrete misure inclusive in Calabria. Proprio su questo – conclude l’On. Princi – la strada è stata già tracciata perché, nel redigere il dossier sulla ‘Strategia europea per i diritti delle persone con disabilità’, di cui sono stata relatrice, ho coinvolto il Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità Ernesto Siclari e, per suo tramite, tutte le associazioni calabresi”.