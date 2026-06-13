Reggina, blitz di Rizzetta in città. Con quale obiettivo?

Quando tutto sembrava chiuso e definito e si attendeva la firma nero su bianco si apre un nuovo scenario?

“La notizia apparsa qualche ora fa sul sito del noto giornalista Alfredo Pedulla, trova conferme assolute. Matt Rizzetta è a Reggio Calabria, l’imprenditore italo-americano sembra non voler mollare la presa dopo che la trattativa sembrava chiusa e interrotta già qualche giorno addietro per l’ingresso deciso e prorompente del gruppo di imprenditori romani rappresentati da Claudio Lotito.

Quando tutto sembrava chiuso e definito e si attendeva la firma nero su bianco si apre un nuovo scenario. La presenza di Rizzetta a Reggio (probabilmente anche con la volontà di incontrare il sindaco Francesco Cannizzaro, anche se non risultano programmati incontri) non significa necessariamente una riapertura della trattativa con il presidente del Campobasso ma sicuramente crea la possibilità di un’apertura di nuovi scenari.

I condizionali in questa situazione sono più che mai d’obbligo vista la grande incertezza della situazione, nel frattempo l’unico a fare silenzio è sempre il patron amaranto Ballarino.