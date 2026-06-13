Reggina, Pedullà: ‘La firma ancora non c’è e Rizzetta non molla’

La cessione della Reggina sta diventando più di una interminabile telenovela. Una storia senza fine, piena di colpi di scena e capovolgimenti di fronte, dove c’è chi parla e anche tanto come Matt Rizzetta, chi pochissimo quasi nulla come Lotito, limitatosi una semplicissima e breve dichiarazione “solo chiacchiere“, chi invece da mesi ha scelto la linea del totale silenzio, Nino Ballarino. L’ultimo post di Alfredo Pedullà: “Cessione Reggina: le ultime vicende della Lazio hanno turbato Lotito in attesa delle firme (ancora non ci sono) per il trasferimento delle quote del club amaranto al gruppo che rappresenta. Nel frattempo Rizzetta non molla“.