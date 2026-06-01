Reggio, colonne di Tresoldi ancora assenti: ‘Opera’ incompleta sul Lungomare – FOTO

L’opera di Edoardo Tresoldi resta incompleta sul waterfront reggino e il restauro non risulta ancora concluso

A distanza di oltre tre mesi dal maltempo che aveva danneggiato alcune colonne di “Opera”, l’installazione monumentale di Edoardo Tresoldi sul Lungomare di Reggio Calabria, l’immagine del monumento spoglio è ancora sotto gli occhi di turisti e reggini che non possono che constatarne l’assenza, con amarezza.

Perché quell’opera, diventata negli anni uno degli elementi più fotografati e riconoscibili del waterfront reggino, continua a presentarsi incompleta.

Il 17 febbraio CityNow raccontava i danni provocati da “Oriana”, la violenta ondata di maltempo che aveva colpito la città dello Stretto. Le raffiche di vento, arrivate fino a 122 km/h, avevano piegato alcune delle celebri colonne di “Opera”, mettendo a dura prova la struttura pensata per dialogare con il paesaggio e con il mare.

Leggi anche

Il danno più simbolico, in quei giorni, aveva riguardato proprio l’installazione di Tresoldi. Alcuni elementi erano stati inclinati dalla forza del vento, sollevando preoccupazioni sulla stabilità e rendendo necessario un intervento di ripristino.

Il 18 marzo, sempre CityNow, dava notizia dei lavori in corso. In quell’occasione il vicesindaco Paolo Brunetti parlava di interventi più ampi su tutto il Lungomare e dichiarava:

“Restituiremo ai cittadini un Lungomare pulito, sicuro e ordinato”.

Il 17 marzo era stato avviato lo smontaggio e il contestuale restauro delle colonne danneggiate.

Leggi anche

L’intervento, secondo quanto riferito allora, avrebbe dovuto concludersi in circa quindici giorni. L’obiettivo era restituire in tempi brevi a cittadini e turisti una delle opere più apprezzate del Lungomare.

Ad oggi, però, il quadro, nonostante gli oltre tre mesi, è rimasto invariato e le colonne, di fatto, non sono ancora tornate al loro posto.

Ad alimentare la discussione, l’8 aprile, l’architetto Antonella Postorino, responsabile del Dipartimento Urbanistica e Pianificazione della Città, Coordinamento Grande Città di Reggio Calabria di Forza Italia, aveva sollevato un altro aspetto della vicenda. Postorino aveva denunciato la presenza delle colonne “parcheggiate” in stato di abbandono nella zona di Pentimele, nell’area verde di pertinenza del Palasport, tra detriti e altri materiali di risulta, senza evidenti segnali di gestione o messa in sicurezza.

Leggi anche

A distanza di settimane da quella segnalazione, e a distanza di mesi dal primo intervento annunciato, il restauro non risulta concluso. Le immagini mostrano ancora un’opera incompleta. Nessun ritorno alla normalità, almeno per il momento.

“Opera” resta così sospesa. Non più soltanto installazione monumentale, ma simbolo di un’attesa che si allunga. In una città che prova a raccontarsi anche attraverso il proprio Lungomare, l’assenza delle colonne di Tresoldi pesa.

E pesa ancora di più agli occhi di chi, reggino o turista, continua a passare da lì e a chiedersi quando l’opera tornerà finalmente completa.