Maltempo a Reggio, ‘Oriana’ danneggia ‘Opera’: inclinate alcune colonne – FOTO

Il ciclone Oriana ha colpito duramente la città dello Stretto, portando con sé raffiche di vento record che hanno toccato i 122 km/h. Il Lungomare Falcomatà, cuore pulsante della città, è stato investito dalla furia degli elementi, che non ha risparmiato né il patrimonio arboreo, né le eccellenze artistiche.

“Opera” di Tresoldi: le colonne nel mirino del vento

Il danno più simbolico riguarda “Opera”, l’installazione monumentale di Edoardo Tresoldi. Le celebri colonne, progettate per dialogare con il paesaggio, sono state messe a dura prova dalla pressione del vento. Le raffiche hanno causato torsioni in alcuni degli elementi, sollevando preoccupazioni sulla stabilità.

Caduti, nella stessa area, anche alcuni rami degli alberi monumentali della via marina.

Foto di Paolo Corigliano