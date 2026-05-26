Calcio: la Calabria festeggia per la convocazione in Nazionale del reggino Favasuli

Enorme soddisfazione per la Calabria e per la città di Reggio Calabria perchè Costantino Favasuli lo ha visto crescere calcisticamente parlando. La sua esplosione con la maglia giallorossa del Catanzaro gli è valsa la convocazione con la Nazionale maggiore, una bellissima notizia e una grande emozione per tutti nel momento in cui è stata diramata la lista dei convocati da Silvio Baldini commissario tecnico ad interim.

Il comunicato del Catanzaro

“US Catanzaro 1929 comunica con soddisfazione la convocazione di Costantino Favasuli nella Nazionale italiana maggiore in vista delle due amichevoli internazionali in programma il 3 giugno contro il Lussemburgo e il 7 giugno contro la Grecia.

Per il calciatore si tratta di un importante riconoscimento che premia il percorso di crescita e le ottime prestazioni offerte nel corso della stagione con la maglia giallorossa.

L’intera società si congratula con Costantino, calabrese di Africo, per il prestigioso traguardo raggiunto, augurandogli di vivere questa esperienza in azzurro con entusiasmo e orgoglio”.