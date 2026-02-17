Calabria, vento con raffiche fino a 122km/h. Il record registrato nel reggino

Venti impetuosi e violenti temporali, con raffiche che hanno raggiunto velocità record in diverse località della regione

La Calabria è stata sferzata nella notte da venti impetuosi e violenti temporali, con raffiche che hanno raggiunto velocità record in diverse località della regione. Secondo i dati diffusi dal Centro funzionale multirischi dell’ Arpacal, il picco massimo è stato registrato a Motta San Giovanni, nel reggino, dove le raffiche hanno toccato i 122,4 km/h.+1

Anche le zone interne sulla fascia ionica, attualmente in allerta gialla, sono state interessate dal maltempo. A Catanzaro, il capoluogo regionale, il vento ha raggiunto i 121 km/h provocando la caduta di alberi e cartelloni pubblicitari. In particolare, un grosso ramo si è spezzato nella piazza antistante la Corte d’Appello, richiedendo l’intervento immediato degli operai del Comune per la rimozione nelle prime ore del mattino.

Danni e rilevazioni nelle province calabresi

Le condizioni meteorologiche avverse non hanno risparmiato il resto del territorio. Forti raffiche sono state segnalate a Lamezia Terme, con picchi di 113 km/h, mentre nel cosentino si sono registrati 95 km/h a Cleto. La stessa intensità è stata rilevata a San Ferdinando, confermando la portata del fenomeno che ha colpito l’intera regione.

Fonte: Ansa Calabria