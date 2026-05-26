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‘Ancora utile alla Reggina?’: la risposta del Ds Gabriele Martino

L'intervento dell'ex direttore sportivo della società amaranto

26 Maggio 2026 - 16:21 | Redazione

Gabriele Martino

Intervenuto a “Mezzogiorno Amaranto” in onda su RadioVideotouring, l’ex Ds della Reggina Gabriele Martino, alla domanda su una sua eventuale collaborazione con la Reggina risponde: “A prescindere da questo, certo è che ho ancora tanto entusiasmo e tanta esperienza per poter dare e fare qualcosa di buono. La convocazione di Favasuli? Basta saper fare calcio, questa terra ha un capitale umano incredibile, sia a livello giovanile che di esperienza, basta metterla nelle condizioni di fare”.

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