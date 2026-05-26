Elezioni a Reggio, Zimbalatti: ‘Grave ritardo per i dati definitivi. Voci su possibili anomalie’

“Il consigliere Nino Zimbalatti esprime forte preoccupazione e profondo rammarico per quanto sta accadendo in relazione allo scrutinio delle elezioni comunali di Reggio Calabria.

A oltre 24 ore dalla chiusura dei seggi, infatti, la città non dispone ancora dei dati definitivi ufficiali delle sezioni elettorali. Una situazione grave, incresciosa e francamente inaccettabile per una competizione elettorale così importante.

Nella giornata odierna mi sono personalmente recato presso la Prefettura per chiedere chiarimenti e comprendere le ragioni di tale ritardo, ma purtroppo non è stato possibile ottenere alcun riscontro concreto. Nel frattempo, gli uffici comunali risultano chiusi e nessuna comunicazione ufficiale è stata fornita ai cittadini, ai candidati e alle forze politiche”.

Leggi anche

“In città -prosegue Zimbalatti- continuano a rincorrersi voci su contestazioni, anomalie e problemi nei conteggi delle schede, ma al momento tutto resta affidato a indiscrezioni e ricostruzioni informali. Proprio per questo sarebbe necessario, urgente e doveroso che le istituzioni competenti facessero immediatamente chiarezza.

È davvero assurdo che nel 2026 si possa assistere ancora a simili disfunzioni amministrative, soprattutto alla luce delle note vicende e delle indagini che hanno già interessato le precedenti elezioni comunali del 2020. Quanto sta accadendo rischia di alimentare ulteriore sfiducia nei confronti delle istituzioni e del regolare svolgimento del processo democratico.

Ci auguriamo che il Comune pubblichi al più presto i risultati definitivi oppure, quantomeno, si degni di spiegare pubblicamente ai cittadini per quale motivo, a ogni tornata elettorale, la città debba trovarsi a vivere situazioni tanto imbarazzanti quanto incomprensibili.

Oggi, con il superamento delle 24 ore dalla chiusura dei seggi senza dati definitivi, si è raggiunto un punto limite che non può essere sottovalutato. Chi di dovere intervenga immediatamente e fornisca le comunicazioni dovute alla città”, conclude il candidato al consiglio comunale con Forza Italia.