Elezioni Reggio: le preferenze di tutti i candidati consigliere
IN AGGIORNIAMENTO - La mappa dei voti parziali che delinea la nuova squadra di governo della città
26 Maggio 2026 - 14:45 | di Redazione
Lo scrutinio per le elezioni comunali entra nella sua fase cruciale e il nuovo volto del Consiglio Comunale inizia a delinearsi con precisione. Con i dati relativi a 172 sezioni scrutinate su 196, la mappa delle preferenze dei candidati alla carica di consigliere comunale è ormai quasi definitiva.
Anche se si tratta ancora di numeri parziali, il trend emerso dalle urne è talmente consolidato da tracciare una linea chiara sul futuro politico della città: queste cifre, infatti, danno già il senso definitivo di quella che sarà la prossima squadra di governo chiamata a salire al timone di Reggio Calabria. Di seguito, i voti e le preferenze candidato per candidato, suddivisi per ciascuna lista.
1. ALTERNATIVA POPOLARE
- Massimo Antonino RIPEPI (detto Tripepi) – 1059 voti
- Ersilia ANDIDERO – 105 voti
- Giovanna Immacolata BARCELLA – 57 voti
- Elena BISACCHI – 26 voti
- Antonella Angela Mara BOZ – 7 voti
- Giovanna Miriam CARISTI – 2 voti
- Teresa CHIRICO – 27 voti
- Patrizia D’AGUI’ – 302 voti
- Emilio Francesco DE PAOLI – 37 voti
- Antonia Grazia DROMMI – 19 voti
- Bruno FALCOMATA’ – 87 voti
- Maria Giovanna FERRO (detta Vania) – 138 voti
- Eleonora FILOCAMO – 25 voti
- Paolo GATTO – 278 voti
- Carmela IACONIS (detta Carmen) – 34 voti
- Emiliano IMBALZANO – 912 voti
- Margherita Simona ISABELLA – 240 voti
- Vincenzo Roberto LEO – 635 voti
- Danila LOGOTETA – 13 voti
- Elisa Maria MALLAMACE – 110 voti
- Gaia MANCINI – 2 voti
- Bruno MARINO – 3 voti
- Michaela Claire MINNITI – 169 voti
- Antonio PERNI – 1 voti
- Angela Irene PRINCIPATO – 38 voti
- Maria Letizia ROMEO – 21 voti
- Maria SCARAMOZZINO – 71 voti
- Paolo SCOPELLITI – 180 voti
- Francesco STILLITTANO – 231 voti
- Emilio TRAMONTANA – 2 voti
- Francesco TRAPANI – 39 voti
- Letterio ZAPPIA (detto Lillo) – 115 voti
2. FRATELLI DI ITALIA
- Demetrio MARINO – 1461 voti
- Guido RULLI – 478 voti
- Demetrio ABATE (detto Abbate o Labate) – 102 voti
- Simona AIELLO – 46 voti
- Michela ALAMPI – 137 voti
- Antonino BARBARO – 2 voti
- Giuseppe BILARDI – 1076 voti
- Giuseppina Emanuela BONSIGNORE – 4 voti
- Vittoria BORZUMATI – 311 voti
- Debora CACCAMO – 48 voti
- Ramona Angela CALAFIORE – 571 voti
- Luigi DATTOLA (detto Luigione) – 501 voti
- Daniela DE BLASIO (detta Deblasi o Dibiasi o Debiasi) – 881 voti
- Antonino Carlo FAZIO – 188 voti
- Francesco GERMANO’ – 394 voti
- Giuseppe GUARNACCIA – 468 voti
- Riccardo LATELLA (detto Ric o Ricca) – 564 voti
- Nicola Antonio MALASPINA – 530 voti
- Serena Antonia MANGANO – 1284 voti
- Marcello MORACE – 171 voti
- Ivano NASSO – 181 voti
- Giuseppe NESCI – 138 voti
- Daniela Fortunata NUCERA – 243 voti
- Roberta PALUMBO – 8 voti
- Valerio POLITI (detto Polito) – 224 voti
- Federica POSTORINO – 79 voti
- Natale PRATICO’ – 263 voti
- Erminia PRESENTINO (detta Romanella) – 548 voti
- Francesca RAVENDA – 128 voti
- Giulia ROMEO – 60 voti
- Laura Fausta SCHIAVONE – 2 voti
- Domenico SICLARI – 165 voti
3. INSIEME SI PUO’
- Giuseppe ALTOBRUNO – 219 voti
- Giovanna ARGENTINO (detta Mazzitelli) – 95 voti
- Giuseppe BARBARO – 386 voti
- Filippo BELLANTONI – 226 voti
- Greta BUDA – 10 voti
- Maria Schantal CANNISTRA’ – 68 voti
- Sebastiano D’AMICO (detto Nuccio) – 347 voti
- Adelaide Maria FALCONE – 140 voti
- Maria Teresa FEMIA – 103 voti
- Mario GIGLIO – 0 voti
- Luigi GIORDANO – 82 voti
- Olga Tiziana GIOVANNINI – 9 voti
- Aurelio Nicola GUARNACCIA – 208 voti
- Ilenia LENTO – 53 voti
- Rocco MARCIANO’ – 23 voti
- Carolina MUSICO’ – 43 voti
- Roberta NUNNARI – 156 voti
- Carmine Miriam PITASI – 396 voti
- Antonino Fabio PLACANICA – 83 voti
- Francesco RECUPERO (detto Franco) – 114 voti
- Valentina SANTAGATI – 6 voti
- Giuseppe SCUNCIA (detto Jo) – 265 voti
- Fortunato Oronzo SERIO (detto Nanà) – 36 voti
- Mario SIVIGLIA – 146 voti
- Azzurra TIGANI – 0 voti
- Angela Carmela TRIPODI – 209 voti
- Domenico TRIPODI (detto Mimmo) – 215 voti
- Simona TRIPODI (detta Simona) – 186 voti
- Antonino VADALA’ (detto Nino) – 13 voti
- Nadia Teresa VIGLIANTE – 0 voti
- Concetta ZARA’ – 0 voti
4. NOI MODERATI
- Mario CARDIA – 1056 voti
- Laura CARERE – 118 voti
- Domenico CICCIU’ – 195 voti
- Barbara COLAZZA – 8 voti
- Rosario CORSARO – 83 voti
- Maria Paola DALMAZIO – 201 voti
- Giuseppe D’ASCOLI (detto D’Ascola) – 343 voti
- Ugo DAVID – 27 voti
- Nela Petruta DIODATI (detta Maria) – 76 voti
- Caterina Francesca FALDUTO – 5 voti
- Simona Ferdinanda FALDUTO – 4 voti
- Rosario GALLUCCIO – 2 voti
- Michela GERMANO’ – 4 voti
- Antonio LUPPINO – 41 voti
- Erica Norina MAIONE – 157 voti
- Liliana MALAVENDA – 38 voti
- Silvana MARRAPODI – 44 voti
- Antonino MORABITO – 82 voti
- Pasquale MORABITO – 5 voti
- Alessia MUSARELLA – 6 voti
- Giuseppina NOCERA (detta Giusy Nucera) – 247 voti
- Nicola PARIS – 814 voti
- Pasquale Emmanuel PELLICANO’ – 29 voti
- Maria Luisa SCAFARIA – 102 voti
- Giuseppe SCULLI – 4 voti
- Valeria SGRO’ – 87 voti
- Giuseppe SOFI – 251 voti
- Domenica SURACE – 22 voti
- Angela Lucia TAMIRO – 31 voti
- Alessandro TRIPODO – 23 voti
- Fabiana VENEZIA – 138 voti
- Mariapia VITAGLIANO – 13 voti
5. REGGIO FUTURA
- Mariano Pasquale BARBALACE – 228 voti
- Daniela ALIQUO’ – 69 voti
- Bruno BAGNATO – 419 voti
- Franco BARILLA’ – 49 voti
- Rocco BASILE – 302 voti
- Mariateresa BATTAGLIA – 208 voti
- Giuseppe BRANCA – 38 voti
- Antonino CARATOZZOLO – 461 voti
- Valentina CARAVELLO – 28 voti
- Luigi CATALANO – 179 voti
- Filomena Marialuisa CURATOLA (detta Luisa) – 1421 voti
- Antonino DE GIROLAMO – 35 voti
- Saveria FRASCHINI (detta Serenella) – 75 voti
- Antonella GIRASOLE – 107 voti
- Filomena IATI’ (detta Mena) – 1047 voti
- Nicola Maria ILACQUA – 32 voti
- Massimo LABATE – 533 voti
- Saverio Giuseppe LAGANA’ – 383 voti
- Francesco MANDAGLIO – 43 voti
- Gaetano MASSARA – 484 voti
- Maristella MILONE – 6 voti
- Nadia Gabriella NICOLO’ – 48 voti
- Giovanni PALERMO – 14 voti
- Marco PARISI – 1309 voti
- Rosa RICCIARDI – 65 voti
- Daniele ROMEO – 865 voti
- Giovanni SANFILIPPO (detto San Filippo – S. Filippo) – 436 voti
- Sabrina SORBO – 159 voti
- Patrizia Donatella SICARI – 163 voti
- Vincenzo SURACE – 208 voti
- Margherita TRIPODI – 341 voti
- Mariella VIZZARI – 45 voti
6. UDC
- Rosa Maria PERRONE (detta Rosy) – 169 voti
- Giulia BONFIGLIO – 1 voti
- Grazia Antonia CARBONE – 1 voti
- Giuseppe CARISTENA – 6 voti
- Martina CIANFANO – 3 voti
- Anna CIMAROSA – 5 voti
- Vittorio CLEMENO – 3 voti
- Domenico Giovanni Bruno CORDOVA – 15 voti
- Salvatore D’AMICO – 11 voti
- Gianluca GALLO – 0 voti
- Francesco GERMANO’ – 27 voti
- Letizia IARIA – 1 voti
- Giancarlo LABOZZETTA – 0 voti
- Rosamaria LASCALA – 29 voti
- Antonino Giuseppe MANGIOLA – 18 voti
- Danilo Antonio MARINO – 69 voti
- Mani NERI – 0 voti
- Giuseppe NICOLO’ – 34 voti
- Paolo NUCERA – 0 voti
- Danila Roberta PALUMBO – 54 voti
- Giuseppina PIRILLO – 1 voti
- Annunziato RIZZOTTO – 12 voti
- Maddalena ROMANO – 15 voti
- Antonio ROSSELLI – 1 voti
- Antonio SAPONE – 215 voti
- Giovanna Maria SARICA – 15 voti
- Rosa VECCIA (detta Rosilita) – 36 voti
- Paolo ZAGARELLA – 48 voti
- Giovanna ZINDATO – 48 voti
- Fabio CRUPI – 0 voti
- Aldo DE CARIDI – 76 voti
7. REGGIO PROTAGONISTA
- Annunziato AZZARA’ (detto Nuccio) – 483 voti
- Maurizio ALBANESE – 4 voti
- Maria Antonina CALABRO’ – 26 voti
- Domenico CARACCIOLO (detto Mimmo) – 7 voti
- Attilio Salvatore CARAVELLI – 22 voti
- Erminio CIANCIOLO – 12 voti
- Domenico CUTRUPI – 12 voti
- Antonino CUZZOLA – 6 voti
- Giovanni DI BELLA – 87 voti
- Manila FALDUTO – 13 voti
- Vincenza GAETA (detta Enza) – 19 voti
- Giuseppe GAROZZO – 4 voti
- Anthony GULLI’ – 23 voti
- Valentina Maria LACAVA – 76 voti
- Gaetano LABOCCETTA – 8 voti
- Liudmyla MAKSYMENKO (detta Mila) – 12 voti
- Gianluca MANGIOLA – 0 voti
- Ilenia MARTINO – 62 voti
- Sabrina MARTORANO – 243 voti
- Marcella MAZZUCA – 8 voti
- Alfredo Maria Marcello MORACE – 1 voti
- Annamaria MUSOLINO – 69 voti
- Giovanni NICOLO’ – 8 voti
- Giuseppe PINTO (detto Peppe) – 279 voti
- Stefania PIRRELLO – 54 voti
- Consolato PORCINO – 5 voti
- Antonino Pietro ROMEO – 231 voti
- Concettina SICILIANO (detta Titty) – 133 voti
- Elisa Lucrezia SOTTILARO – 1 voti
- Gianluigi TRIOLO (detto Gigi) – 21 voti
- Antonio TRIPODI – 4 voti
- Carmela ZOCCALI (detta Carmen) – 21 voti
8. CANNIZZARO SINDACO
- Manuela IATI’ – 893 voti
- Fortunato ALTOMONTE (detto Dino) – 143 voti
- Vincenzo BARILLA’ – 197 voti
- Giovanna BARRECA – 201 voti
- Francesco BASILE ROGNETTA – 151 voti
- Paolo BILARDI – 1326 voti
- Angela CAMPOLO – 651 voti
- Rocco CHIZZONITI – 126 voti
- Fabio Giuseppe COLELLA – 984 voti
- Domenico COMANDE’ – 132 voti
- Pasquale CRUCITTI – 67 voti
- Amelia Eva CUGLIANDRO – 62 voti
- Nicola Zera FALDUTO – 1214 voti
- Angela Maria FEDERICO – 196 voti
- Caterina GIUSTRA – 149 voti
- Grazia IRACA’ – 308 voti
- Lucio MASOTTINI – 618 voti
- Francesco MALARA (detto Ciccio) – 544 voti
- Antonino Maria MARCIANO’ (detto Nino) – 598 voti
- Mattea Angela MARINO (detta Angela) – 130 voti
- Vincenzo MARRARI (detto Enzo detto Marrara) – 461 voti
- Rosanna MELISSARI – 186 voti
- Vittorio MESSINEO – 65 voti
- Claudia MODAFFERI – 411 voti
- Demetrio Francesco MORABITO (detto Mimmo) – 507 voti
- Francesca MOSCATO – 481 voti
- Antonino Alessandro NERI (detto Nino) – 286 voti
- Filomena PRIOLO (detta Emy) – 451 voti
- Consolata PUTORTI’ – 191 voti
- Bruno SICLARI – 174 voti
- Antonia VENTURA – 274 voti
- Stefano Maria VILASI – 854 voti
9. FORZA ITALIA
- Antonino MAIOLINO (detto Tonino) – 1474 voti
- Federico Andrea MILIA (detto Melia detto Milea) – 1213 voti
- Antonino ZIMBALATTI (detto Nino) – 902 voti
- Vincenzo ALBANESE – 564 voti
- Concettina BATTAGLIA (detta Cetty) – 102 voti
- Silvia CALLEGARI – 426 voti
- Antonia CARACCIOLO – 21 voti
- Domenico Francesco COZZUPOLI – 39 voti
- Giovanna D’AGOSTINO – 389 voti
- Giuseppe ERACLINI – 1088 voti
- Maria Carmela FEDERICO (detta Marika) – 520 voti
- Francesca Laura FERRARA – 23 voti
- Tiziana Eleonora FILOCAMO – 219 voti
- Pasquale IMBALZANO – 795 voti
- Rocco LASCALA – 903 voti
- Eleonora MACHEDA – 71 voti
- Fabienne MARINO – 120 voti
- Sonia MORABITO – 518 voti
- Santa Agata Rosaria MULTARI (detta Santa) – 78 voti
- Maria Daniela MUSARELLA – voting 401 voti
- Antonio PAOLILLO – 33 voti
- Paolo PAVIGLIANITI – 998 voti
- Santa PELLICANO – 288 voti
- Francesca PIZZI – 110 voti
- Carmen POLITO – 174 voti
- Antonia POSTORINO (detta Antonella) – 478 voti
- Teresa PRATICO’ – 78 voti
- Maria QUARTARONE – 1 voti
- Fortunata RAFFA – 157 voti
- Concetta ROMEO – 211 voti
- Rosamaria SORRENTI – 28 voti
- Bruno ZAPPIA – 75 voti
10. LEGA
- Antonino CARIDI (detto Nino) – 1792 voti
- Giuseppe DE BIASI – 1167 voti
- Armando NERI – 384 voti
- Carmelo CAMPOLO – 283 voti
- Antonino Vincenzo SQUILLACI – 138 voti
- Maria IERACITANO – 212 voti
- Francesco MARCIANO’ – 192 voti
- Maria NUCERA (detta Mariella) – 554 voti
- Domenico SIDARI – 17 voti
- Antonia CONDEMI – 419 voti
- Cosimo Maria Vittorio SPANO’ – 243 voti
- Romana TRIPEPI – 27 voti
- Tito Francesco GALTIERI – 133 voti
- Anna Maria CASILE – 108 voti
- Maria CONDELLO – 31 voti
- Cinzia Maria Carmela RAVESE – 46 voti
- Sara Grazia TRAMONTANA – 138 voti
- Giuseppe QUATTRONE – 73 voti
- Alessandro SORGONA’ (detto Sascha detto Sasca) – 197 voti
- Teresa FORO – 11 voti
- Salvatore CALABRO’ – 31 voti
- Domenica NICOLO’ (detta Nicky) – 181 voti
- Domenico Maria NOTO – 16 voti
- Caterina SIVIGLIA – 59 voti
- Martina GRENZI – 458 voti
- Vittoria COMBERIATI – 14 voti
- Vanessa COLICA – 534 voti
- Erminia Carmela MESIANI MAZZACUVA (detta Erminia) – 515 voti
- Laura SARACENO – 18 voti
- Antonia Natascia POSCA – 70 voti
- Iolanda MERCURI – 40 voti
- Mila ZOCCALI – 1 voti
11. AZIONE
- Pasquale AMBROGGIO – 130 voti
- Lidia Domenica BIACCA – 46 voti
- Gianluca CALIFANO – 785 voti
- Fabrizio CREA – 8 voti
- Vanessa CUTRUPI – 95 voti
- Maria CUZZOLA – 22 voti
- Vincenzo Gianluca DELFINO – 37 voti
- Naima DOURAIBI – 54 voti
- Rosanna Emilia FERLITO – 0 voti
- Alessia FICARA – 43 voti
- Luigi Davide FOTI – 5 voti
- Annunziata FURULI – 13 voti
- Cosimo GIACELI – 4 voti
- Maria Pia Antonella GUARNA – 31 voti
- Andrea Benito LA CAVA – 12 voti
- Giuseppe LOMBARDO – 196 voti
- Andrea MALARA – 210 voti
- Maria MARCIANO’ (detta Mariella) – 76 voti
- Diego MEDURI – 5 voti
- Claudia Enrica MESSINA – 27 voti
- Domenico MINOLITI – 0 voti
- Antonella MORABITO – 157 voti
- Doina Cleopatra OPREA – 5 voti
- Carmelina PANGALLO (detta Carmen) – 149 voti
- Maria Angela PLACIDO – 97 voti
- Anna Maria RISO – 51 voti
- Raffaella ROMEO – 53 voti
- Francesco SPANO’ – 24 voti
- Angelina STILLISANO – 71 voti
- Leandra STILLITANO – 203 voti
- Maria TOMASELLO – 24 voti
12. REGGIO NORMALE
- Rosa Maria ALESSIO – 3 voti
- Demetrio ARICO’ – 15 voti
- Gabriella BARDO – 5 voti
- Domenica CAIA – 28 voti
- Maria Giulia CARA – 1 voti
- Irish Jade CARLE – 4 voti
- Francesco CHIRICO – 16 voti
- Santina CHIRICO – 22 voti
- Irene COCUZZA – 19 voti
- Assunta Caterina CURCIO – 34 voti
- Fabrizio D’ALESSANDRO – 25 voti
- Lucia Giuseppina DE VITA – 14 voti
- Giuseppe DIENI – 31 voti
- Paul Nepo Jay GONZALES – 36 voti
- Ornella Doriana Laura MANFEROCE – 20 voti
- Barbara MARRA – 28 voti
- Francesco PANCARO – 0 voti
- Alessandro PANETTA – 0 voti
- Antonino PRATESI – 13 voti
- Giuseppe PULVIRENTI – 4 voti
- Marco SGRO’ – 31 voti
- Santino SODA – 1 voti
- Marco SPANO’ – 24 voti
- Maria Pia TURIANO – 5 voti
- Angela VAZZANA – 14 voti
- Maria Cristina VAZZANA – 12 voti
- Giuseppe VOTANO – 11 voti
- Natale ZERBI – 5 voti
13. CULTURA E LEGALITA’
- Luigi TUCCIO – 120 voti
- Umberto MONTELLA – 69 voti
- Salvatore PALMERI – 17 voti
- Filippo Antonio BOVA – 163 voti
- Maria SPANO’ – 228 voti
- Santo Michele ALBANESE – 16 voti
- Giada AMATO – 44 voti
- Pasquale ANDIDERO – 196 voti
- Antonio BENESTARE – 46 voti
- Luisa BONANNO – 46 voti
- Mario CALIPARI – 57 voti
- Maria Luisa CAMPOLO – 37 voti
- Francesca CANALE – 24 voti
- Simona CARA – 15 voti
- Giovanna Rosa CARIDI – 33 voti
- Antonino CERVINO – 54 voti
- Andrea CORTESE – 51 voti
- Paolo DENISI – 90 voti
- Dario DIENI – 46 voti
- Mouad El ASSALI (detto Momo) – 15 voti
- Lucia GAFA’ – 8 voti
- Gualtiero GRILLETTO – 26 voti
- Vincenzo Luigi MAMMOLITI – 13 voti
- Antonino MAZZA LABOCCETTA – 59 voti
- Giuseppe Francesco MODAFFERI (detto Peppe) – 31 voti
- Giada NICOLO’ – 142 voti
- Santo Antonio PAVIA – 34 voti
- Carlo PRATICO’ – 10 voti
- Miriam PRIOLO – 8 voti
- Alessia ROMEO – 19 voti
- Maria PAOLA ROSACE – 65 voti
- Rosita VALENTI – 24 voti
14. LA SVOLTA
- Nicola ALATI – 110 voti
- Giovanni BOVA – 0 voti
- Claudia BRINZEA – 76 voti
- Tiziana BUMBACA – 121 voti
- Filippo BURRONE – 458 voti
- Veronica CAPONE – 4 voti
- Leandro CAMPICELLI (detto Cupido) – 24 voti
- Antonino CHIRICO (detto Nino) – 356 voti
- Emilia Tiziana DE STEFANO – 240 voti
- Giorgio FALCOMATA’ – 43 voti
- Angela FALCONE – 29 voti
- Paolo FOTI – 54 voti
- Francesco Paolo GATTO – 377 voti
- Irene Michelle GURNARI – 54 voti
- Rania HANOUN – 27 voti
- Antonina MAFRICI – 2 voti
- Giovanni MINNITI – 279 voti
- Claudia MONTALTO – 69 voti
- Roberta MORABITO – 68 voti
- Rosanna MORABITO – 45 voti
- Martina MOSCHERA – 51 voti
- Monica NUCERA – 31 voti
- Carmosina PALUMBO (detta Carmen) – 17 voti
- Domenica PIRILLI – 78 voti
- Assunta PUSTORINO (detta Susy) – 97 voti
- Maria RANIERI – 271 voti
- Carmelo ROMEO – 843 voti
- Antonia SERRA – 41 voti
- Chiara TOMASELLO – 31 voti
- Marco VITALE – 128 voti
- Iolanda VOTANO – 17 voti
- Antonia Desiree MASUERO – 15 voti
15. RESET
- Antonino Salvatore ARECCHI (detto Tonino) – 95 voti
- Fortunato BARBARO (detto Nanni) – 71 voti
- Laura BERTULLO – 97 voti
- Felicia Immacolata BOVA – 11 voti
- Maria Cristina CARIDI – 13 voti
- Francesco CATALANO – 623 voti
- Fortunato CUCINOTTA – 31 voti
- Maria DE CARLO – 0 voti
- Angelina DE SALVO – 81 voti
- Paolo DE STEFANO (detto Paolone detto Gas) – 107 voti
- Santina Alessandra DEL GANGE – 37 voti
- Silvia D’URSO – 20 voti
- Giuseppe FOTI – 46 voti
- Silvia GIANDORIGGIO – 238 voti
- Maria Stella GRANILLO – 20 voti
- Giovanni LATELLA – 357 voti
- Vincenzo Fabio Luciano LUCISANO (detto Enzo) – 17 voti
- Antonio MALARA (detto Toto’) – 65 voti
- Francesco POTO – 26 voti
- Maria Annunziata ROMEO – 57 voti
- Debora SCOPELLITI – 14 voti
- Giuseppa SCRIVO – 18 voti
- Saverio SILVA – 28 voti
- Ana SILANG – 25 voti
- Ranjit SINGH – 24 voti
- Filippo SORGONA’ – 105 voti
- Fabio VAZZANA – 14 voti
- Mirella Francesca IERACE – 0 voti
- Fabio MAFRICA – 4 voti
- Domenico IARIA – 4 voti
- Vanessa GATTUSO – 12 voti
- Giada Andrea PAVONE – 0 voti
16. PARTITO DEMOCRATICO
- Maria Antonietta ROSITANI – 251 voti
- Maria AMADDEO – 4 voti
- Anna Maria Pia ARDITO – 4 voti
- Francesco ARFUSO – 3 voti
- Margherita AZZARA’ – 297 voti
- Francesco Orlando BARRECA (detto Franco) – 470 voti
- Maria BELLINI – 13 voti
- Valeria BORRUTO – 205 voti
- Anna Maria BRIANTE – 396 voti
- Paolo BRUNETTI – 716 voti
- Carmela CAMINITI – 6 voti
- Francesca COSTANTINO – 1 voti
- Roberto DIANO – 197 voti
- Aida FIUMARA – 27 voti
- Annamaria GRECO – 15 voti
- Irene Patrizia IELO – 95 voti
- Manuela LACARIA – 39 voti
- Simona MAFRICI – 49 voti
- Marcantonino MALARA (detto Nino) – 1165 voti
- Giuseppe MARINO – 861 voti
- Vincenzo MARRA – 722 voti
- Angela MARTINO – 401 voti
- Eleonora Maria Pia MEGALE – 463 voti
- Emilio MINNITI – 13 voti
- Giovanna MODAFFERI – 51 voti
- Christine MONTICELLI (detta Romeo) – 4 voti
- Nicola NETO – 4 voti
- Lucia Anita NUCERA in MAISANO (detta Anna, Nucara, Nocera) – 740 voti
- Vincenza QUATTRONE – 83 voti
- Antonio RUVOLO – 706 voti
- Giuseppe TRIOLO – 22 voti
- Carmelo VERSACE – 931 voti
17. BATTAGLIA SINDACO
- Lidia VIOLI – 60 voti
- Lidia Deborah CHIRIATTI – 191 voti
- Giulia SEMBIANZA – 34 voti
- Marios LAZRI – 9 voti
- Francesco NUCARA – 126 voti
- Massimo GERACITANO – 38 voti
- Pasquale Filippo MARRA – 71 voti
- Marianna Valentina PULITANO’ – 5 voti
- Francesca TIZIANO – 33 voti
- Carmelo MALARA – 195 voti
- Giovanni TRAMONTANA (detto Gianni) – 401 voti
- Francesca SCILLA – 9 voti
- Valeria CASERTA – 76 voti
- Carmela ATEPI – 45 voti
- Antonino LIOTTA (detto Nino) – 379 voti
- Giulia PEZZUTO – 29 voti
- Andrea QUATTRONE – 14 voti
- Pietro Paolo PALMA (detto Pierpaolo) – 75 voti
- Claudio Salvatore CASILE – 33 voti
- Antonia NUCERA (detta Antonella) – 88 voti
- Caterina Gabriella COTRONEO – 48 voti
- Antonio PERPIGLIA – 20 voti
- Giuseppe FALCONE – 2 voti
- Ludovica LAGANA’ – 4 voti
- Maria MARRAFFA – 31 voti
- Donatella TORNESE – 16 voti
- Fabiana TOMBA – 3 voti
- Fortunato MAISANO – 0 voti
- Gianfranco LAURENDI – 110 voti
- Pietro BARILLA’ – 2 voti
- Elena PELLE – 43 voti
- Giuseppe MARRA – 1 voti
18. CASA RIFORMISTA
- Domenico ARICO’ – 39 voti
- Maria Antonia BARRECA – 14 voti
- Santo BONGANI – 288 voti
- Piero BORGHETTI – 28 voti
- Paola BORZUMATI – 35 voti
- Giulia COTRONEO – 9 voti
- Domenico CRIACO – 93 voti
- Giuseppe CUZZOCREA (detto Pino) – 627 voti
- Enrico ERRIGO – 6 voti
- Raffaele FALCOMATA’ – 53 voti
- Damaride GALESI – 19 voti
- Isidoro GIARDINIERE – 28 voti
- Giuseppe GIORDANO – 87 voti
- Maria Stella IELO – 65 voti
- Antonio LE PERA – 3 voti
- Angela LIBRI – 14 voti
- Loredana Francesca LOMBARDO – 9 voti
- Martina MAURO – 28 voti
- Fortunata Valeria NERI – 18 voti
- Giovanna PRATTICO’ – 3 voti
- Filippo QUARTUCCIO – 613 voti
- Giovanni Francesco RAFFA – 2 voti
- Valentina RAPPOCCIO – 13 voti
- Carmela SCORDO – 23 voti
- Pasquale Danilo SPINELLA – 0 voti
- Ilaria SURACE – 18 voti
- Maria Laura TIMONE – 223 voti
- Agata Domenica TRUNFIO – 48 voti
- Francesca ZACCONE – 65 voti
- Giuseppa TOMO – 23 voti
- Mario Ronnie VAN BEUGE (detto Mariovan) – 3 voti
- Antonia Manuela MESIANO – 18 voti
19. ALLEANZA VERDI – SINISTRA
- Antonino AMODEO (detto Nino) – 458 voti
- Dario BACCELLIERI – 90 voti
- Tiziana Raffaella BIONDI – 104 voti
- Maria Pia CALLEA – 62 voti
- Giuseppe CANTARELLA – 27 voti
- Massimo COGLIANDRO – 22 voti
- Federica CORASANITI – 2 voti
- Anna CRISTOFARO – 16 voti
- Filomena CRUCITTI (detta Menita) – 75 voti
- Demetrio DELFINO – 1093 voti
- Gaetana DISTEFANO (detta Silvana) – 14 voti
- Danilo EMO – 144 voti
- Dionisia FALZEA – 101 voti
- Barbara FOTI – 64 voti
- Patrizia Maria Paola Luciana Eletta GAMBARDELLA – 28 voti
- Maria GUARNACCIA – 20 voti
- Elena Maria Antonietta IACOPINO – 6 voti
- Danilo LAMPASI – 0 voti
- Francesco LE PERA (detto Franco) – 171 voti
- Laura MARCHETTI – 54 voti
- Emmanuela Antonia MARCIANO’ (detta Emma) – 35 voti
- Maria Grazia MARRAPODI – 64 voti
- Antonino MASSARA (detto Tommy) – 133 voti
- Orazio MODAFFERI – 81 voti
- Caterina Sorina MURACA – 11 voti
- Maria Antonella POLITI – 69 voti
- Gerardo PONTECORVO – 68 voti
- Antonino SANTISI – 184 voti
- Anna SISMO – 93 voti
- Ippolita VELTRE – 29 voti
- Donatella ZADERA – 58 voti
- Clara ZAFFINO – 195 voti
20. LA STRADA
- Giuseppe Demetrio ANDIDERO (detto Nuccio) – 36 voti
- Maria ARMINIO – 39 voti
- Simona BOSCHI – 18 voti
- Chiara CAMPANELLA – 24 voti
- Antonio CAMPOLO (detto Lello o Antonello) – 104 voti
- Flavia Assunta CARRICATO – 76 voti
- Barbara CARTELLA – 97 voti
- Giovanni Paolo CARTISANO – 70 voti
- Antonino CATANESE (detto Nino) – 36 voti
- Rosa CHIRICO (detta Rosy o Rosi) – 102 voti
- Agostino CORTESE – 35 voti
- Ornella Santa Aurora DE STEFANO – 49 voti
- Giovanna FONTANELLI – 48 voti
- Daniele FOTIA – 16 voti
- Livia GUARNIERA – 51 voti
- Zaira Viviana LENZI – 49 voti
- Francesco LIA (detto Ciccio) – 181 voti
- Domenico LIBRI (detto Mimmo) – 29 voti
- Valeria MALARA – 21 voti
- Lorenzo Pio Massimo MARTINO – 68 voti
- Pietro Dario NUNNARI – 90 voti
- Salvatore ORLANDO – 24 voti
- Fabio Domenico PALUMBO – 46 voti
- Maria Lucia PARISI – 116 voti
- Pasquale PENSABENE – 238 voti
- Serena PENSABENE – 97 voti
- Giuseppina PONTARI (detta Pinella) – 102 voti
- Antonello PRATICO’ – 84 voti
- Paola Maria SCHIPANI – 148 voti
- Valentino SCORDINO – 268 voti
- Serenella SPINELLA (detta Gaia) – 24 voti
- Francesco TRIPODI – 12 voti
