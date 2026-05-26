Elezioni Reggio: le preferenze di tutti i candidati consigliere

IN AGGIORNIAMENTO - La mappa dei voti parziali che delinea la nuova squadra di governo della città

26 Maggio 2026 - 14:45 | di Redazione

palazzo san giorgio

Lo scrutinio per le elezioni comunali entra nella sua fase cruciale e il nuovo volto del Consiglio Comunale inizia a delinearsi con precisione. Con i dati relativi a 172 sezioni scrutinate su 196, la mappa delle preferenze dei candidati alla carica di consigliere comunale è ormai quasi definitiva.

Anche se si tratta ancora di numeri parziali, il trend emerso dalle urne è talmente consolidato da tracciare una linea chiara sul futuro politico della città: queste cifre, infatti, danno già il senso definitivo di quella che sarà la prossima squadra di governo chiamata a salire al timone di Reggio Calabria. Di seguito, i voti e le preferenze candidato per candidato, suddivisi per ciascuna lista.

1. ALTERNATIVA POPOLARE

  • Massimo Antonino RIPEPI (detto Tripepi) – 1059 voti
  • Ersilia ANDIDERO – 105 voti
  • Giovanna Immacolata BARCELLA – 57 voti
  • Elena BISACCHI – 26 voti
  • Antonella Angela Mara BOZ – 7 voti
  • Giovanna Miriam CARISTI – 2 voti
  • Teresa CHIRICO – 27 voti
  • Patrizia D’AGUI’ – 302 voti
  • Emilio Francesco DE PAOLI – 37 voti
  • Antonia Grazia DROMMI – 19 voti
  • Bruno FALCOMATA’ – 87 voti
  • Maria Giovanna FERRO (detta Vania) – 138 voti
  • Eleonora FILOCAMO – 25 voti
  • Paolo GATTO – 278 voti
  • Carmela IACONIS (detta Carmen) – 34 voti
  • Emiliano IMBALZANO – 912 voti
  • Margherita Simona ISABELLA – 240 voti
  • Vincenzo Roberto LEO – 635 voti
  • Danila LOGOTETA – 13 voti
  • Elisa Maria MALLAMACE – 110 voti
  • Gaia MANCINI – 2 voti
  • Bruno MARINO – 3 voti
  • Michaela Claire MINNITI – 169 voti
  • Antonio PERNI – 1 voti
  • Angela Irene PRINCIPATO – 38 voti
  • Maria Letizia ROMEO – 21 voti
  • Maria SCARAMOZZINO – 71 voti
  • Paolo SCOPELLITI – 180 voti
  • Francesco STILLITTANO – 231 voti
  • Emilio TRAMONTANA – 2 voti
  • Francesco TRAPANI – 39 voti
  • Letterio ZAPPIA (detto Lillo) – 115 voti

2. FRATELLI DI ITALIA

  • Demetrio MARINO – 1461 voti
  • Guido RULLI – 478 voti
  • Demetrio ABATE (detto Abbate o Labate) – 102 voti
  • Simona AIELLO – 46 voti
  • Michela ALAMPI – 137 voti
  • Antonino BARBARO – 2 voti
  • Giuseppe BILARDI – 1076 voti
  • Giuseppina Emanuela BONSIGNORE – 4 voti
  • Vittoria BORZUMATI – 311 voti
  • Debora CACCAMO – 48 voti
  • Ramona Angela CALAFIORE – 571 voti
  • Luigi DATTOLA (detto Luigione) – 501 voti
  • Daniela DE BLASIO (detta Deblasi o Dibiasi o Debiasi) – 881 voti
  • Antonino Carlo FAZIO – 188 voti
  • Francesco GERMANO’ – 394 voti
  • Giuseppe GUARNACCIA – 468 voti
  • Riccardo LATELLA (detto Ric o Ricca) – 564 voti
  • Nicola Antonio MALASPINA – 530 voti
  • Serena Antonia MANGANO – 1284 voti
  • Marcello MORACE – 171 voti
  • Ivano NASSO – 181 voti
  • Giuseppe NESCI – 138 voti
  • Daniela Fortunata NUCERA – 243 voti
  • Roberta PALUMBO – 8 voti
  • Valerio POLITI (detto Polito) – 224 voti
  • Federica POSTORINO – 79 voti
  • Natale PRATICO’ – 263 voti
  • Erminia PRESENTINO (detta Romanella) – 548 voti
  • Francesca RAVENDA – 128 voti
  • Giulia ROMEO – 60 voti
  • Laura Fausta SCHIAVONE – 2 voti
  • Domenico SICLARI – 165 voti

3. INSIEME SI PUO’

  • Giuseppe ALTOBRUNO – 219 voti
  • Giovanna ARGENTINO (detta Mazzitelli) – 95 voti
  • Giuseppe BARBARO – 386 voti
  • Filippo BELLANTONI – 226 voti
  • Greta BUDA – 10 voti
  • Maria Schantal CANNISTRA’ – 68 voti
  • Sebastiano D’AMICO (detto Nuccio) – 347 voti
  • Adelaide Maria FALCONE – 140 voti
  • Maria Teresa FEMIA – 103 voti
  • Mario GIGLIO – 0 voti
  • Luigi GIORDANO – 82 voti
  • Olga Tiziana GIOVANNINI – 9 voti
  • Aurelio Nicola GUARNACCIA – 208 voti
  • Ilenia LENTO – 53 voti
  • Rocco MARCIANO’ – 23 voti
  • Carolina MUSICO’ – 43 voti
  • Roberta NUNNARI – 156 voti
  • Carmine Miriam PITASI – 396 voti
  • Antonino Fabio PLACANICA – 83 voti
  • Francesco RECUPERO (detto Franco) – 114 voti
  • Valentina SANTAGATI – 6 voti
  • Giuseppe SCUNCIA (detto Jo) – 265 voti
  • Fortunato Oronzo SERIO (detto Nanà) – 36 voti
  • Mario SIVIGLIA – 146 voti
  • Azzurra TIGANI – 0 voti
  • Angela Carmela TRIPODI – 209 voti
  • Domenico TRIPODI (detto Mimmo) – 215 voti
  • Simona TRIPODI (detta Simona) – 186 voti
  • Antonino VADALA’ (detto Nino) – 13 voti
  • Nadia Teresa VIGLIANTE – 0 voti
  • Concetta ZARA’ – 0 voti

4. NOI MODERATI

  • Mario CARDIA – 1056 voti
  • Laura CARERE – 118 voti
  • Domenico CICCIU’ – 195 voti
  • Barbara COLAZZA – 8 voti
  • Rosario CORSARO – 83 voti
  • Maria Paola DALMAZIO – 201 voti
  • Giuseppe D’ASCOLI (detto D’Ascola) – 343 voti
  • Ugo DAVID – 27 voti
  • Nela Petruta DIODATI (detta Maria) – 76 voti
  • Caterina Francesca FALDUTO – 5 voti
  • Simona Ferdinanda FALDUTO – 4 voti
  • Rosario GALLUCCIO – 2 voti
  • Michela GERMANO’ – 4 voti
  • Antonio LUPPINO – 41 voti
  • Erica Norina MAIONE – 157 voti
  • Liliana MALAVENDA – 38 voti
  • Silvana MARRAPODI – 44 voti
  • Antonino MORABITO – 82 voti
  • Pasquale MORABITO – 5 voti
  • Alessia MUSARELLA – 6 voti
  • Giuseppina NOCERA (detta Giusy Nucera) – 247 voti
  • Nicola PARIS – 814 voti
  • Pasquale Emmanuel PELLICANO’ – 29 voti
  • Maria Luisa SCAFARIA – 102 voti
  • Giuseppe SCULLI – 4 voti
  • Valeria SGRO’ – 87 voti
  • Giuseppe SOFI – 251 voti
  • Domenica SURACE – 22 voti
  • Angela Lucia TAMIRO – 31 voti
  • Alessandro TRIPODO – 23 voti
  • Fabiana VENEZIA – 138 voti
  • Mariapia VITAGLIANO – 13 voti

5. REGGIO FUTURA

  • Mariano Pasquale BARBALACE – 228 voti
  • Daniela ALIQUO’ – 69 voti
  • Bruno BAGNATO – 419 voti
  • Franco BARILLA’ – 49 voti
  • Rocco BASILE – 302 voti
  • Mariateresa BATTAGLIA – 208 voti
  • Giuseppe BRANCA – 38 voti
  • Antonino CARATOZZOLO – 461 voti
  • Valentina CARAVELLO – 28 voti
  • Luigi CATALANO – 179 voti
  • Filomena Marialuisa CURATOLA (detta Luisa) – 1421 voti
  • Antonino DE GIROLAMO – 35 voti
  • Saveria FRASCHINI (detta Serenella) – 75 voti
  • Antonella GIRASOLE – 107 voti
  • Filomena IATI’ (detta Mena) – 1047 voti
  • Nicola Maria ILACQUA – 32 voti
  • Massimo LABATE – 533 voti
  • Saverio Giuseppe LAGANA’ – 383 voti
  • Francesco MANDAGLIO – 43 voti
  • Gaetano MASSARA – 484 voti
  • Maristella MILONE – 6 voti
  • Nadia Gabriella NICOLO’ – 48 voti
  • Giovanni PALERMO – 14 voti
  • Marco PARISI – 1309 voti
  • Rosa RICCIARDI – 65 voti
  • Daniele ROMEO – 865 voti
  • Giovanni SANFILIPPO (detto San Filippo – S. Filippo) – 436 voti
  • Sabrina SORBO – 159 voti
  • Patrizia Donatella SICARI – 163 voti
  • Vincenzo SURACE – 208 voti
  • Margherita TRIPODI – 341 voti
  • Mariella VIZZARI – 45 voti

6. UDC

  • Rosa Maria PERRONE (detta Rosy) – 169 voti
  • Giulia BONFIGLIO – 1 voti
  • Grazia Antonia CARBONE – 1 voti
  • Giuseppe CARISTENA – 6 voti
  • Martina CIANFANO – 3 voti
  • Anna CIMAROSA – 5 voti
  • Vittorio CLEMENO – 3 voti
  • Domenico Giovanni Bruno CORDOVA – 15 voti
  • Salvatore D’AMICO – 11 voti
  • Gianluca GALLO – 0 voti
  • Francesco GERMANO’ – 27 voti
  • Letizia IARIA – 1 voti
  • Giancarlo LABOZZETTA – 0 voti
  • Rosamaria LASCALA – 29 voti
  • Antonino Giuseppe MANGIOLA – 18 voti
  • Danilo Antonio MARINO – 69 voti
  • Mani NERI – 0 voti
  • Giuseppe NICOLO’ – 34 voti
  • Paolo NUCERA – 0 voti
  • Danila Roberta PALUMBO – 54 voti
  • Giuseppina PIRILLO – 1 voti
  • Annunziato RIZZOTTO – 12 voti
  • Maddalena ROMANO – 15 voti
  • Antonio ROSSELLI – 1 voti
  • Antonio SAPONE – 215 voti
  • Giovanna Maria SARICA – 15 voti
  • Rosa VECCIA (detta Rosilita) – 36 voti
  • Paolo ZAGARELLA – 48 voti
  • Giovanna ZINDATO – 48 voti
  • Fabio CRUPI – 0 voti
  • Aldo DE CARIDI – 76 voti

7. REGGIO PROTAGONISTA

  • Annunziato AZZARA’ (detto Nuccio) – 483 voti
  • Maurizio ALBANESE – 4 voti
  • Maria Antonina CALABRO’ – 26 voti
  • Domenico CARACCIOLO (detto Mimmo) – 7 voti
  • Attilio Salvatore CARAVELLI – 22 voti
  • Erminio CIANCIOLO – 12 voti
  • Domenico CUTRUPI – 12 voti
  • Antonino CUZZOLA – 6 voti
  • Giovanni DI BELLA – 87 voti
  • Manila FALDUTO – 13 voti
  • Vincenza GAETA (detta Enza) – 19 voti
  • Giuseppe GAROZZO – 4 voti
  • Anthony GULLI’ – 23 voti
  • Valentina Maria LACAVA – 76 voti
  • Gaetano LABOCCETTA – 8 voti
  • Liudmyla MAKSYMENKO (detta Mila) – 12 voti
  • Gianluca MANGIOLA – 0 voti
  • Ilenia MARTINO – 62 voti
  • Sabrina MARTORANO – 243 voti
  • Marcella MAZZUCA – 8 voti
  • Alfredo Maria Marcello MORACE – 1 voti
  • Annamaria MUSOLINO – 69 voti
  • Giovanni NICOLO’ – 8 voti
  • Giuseppe PINTO (detto Peppe) – 279 voti
  • Stefania PIRRELLO – 54 voti
  • Consolato PORCINO – 5 voti
  • Antonino Pietro ROMEO – 231 voti
  • Concettina SICILIANO (detta Titty) – 133 voti
  • Elisa Lucrezia SOTTILARO – 1 voti
  • Gianluigi TRIOLO (detto Gigi) – 21 voti
  • Antonio TRIPODI – 4 voti
  • Carmela ZOCCALI (detta Carmen) – 21 voti

8. CANNIZZARO SINDACO

  • Manuela IATI’ – 893 voti
  • Fortunato ALTOMONTE (detto Dino) – 143 voti
  • Vincenzo BARILLA’ – 197 voti
  • Giovanna BARRECA – 201 voti
  • Francesco BASILE ROGNETTA – 151 voti
  • Paolo BILARDI – 1326 voti
  • Angela CAMPOLO – 651 voti
  • Rocco CHIZZONITI – 126 voti
  • Fabio Giuseppe COLELLA – 984 voti
  • Domenico COMANDE’ – 132 voti
  • Pasquale CRUCITTI – 67 voti
  • Amelia Eva CUGLIANDRO – 62 voti
  • Nicola Zera FALDUTO – 1214 voti
  • Angela Maria FEDERICO – 196 voti
  • Caterina GIUSTRA – 149 voti
  • Grazia IRACA’ – 308 voti
  • Lucio MASOTTINI – 618 voti
  • Francesco MALARA (detto Ciccio) – 544 voti
  • Antonino Maria MARCIANO’ (detto Nino) – 598 voti
  • Mattea Angela MARINO (detta Angela) – 130 voti
  • Vincenzo MARRARI (detto Enzo detto Marrara) – 461 voti
  • Rosanna MELISSARI – 186 voti
  • Vittorio MESSINEO – 65 voti
  • Claudia MODAFFERI – 411 voti
  • Demetrio Francesco MORABITO (detto Mimmo) – 507 voti
  • Francesca MOSCATO – 481 voti
  • Antonino Alessandro NERI (detto Nino) – 286 voti
  • Filomena PRIOLO (detta Emy) – 451 voti
  • Consolata PUTORTI’ – 191 voti
  • Bruno SICLARI – 174 voti
  • Antonia VENTURA – 274 voti
  • Stefano Maria VILASI – 854 voti

9. FORZA ITALIA

  • Antonino MAIOLINO (detto Tonino) – 1474 voti
  • Federico Andrea MILIA (detto Melia detto Milea) – 1213 voti
  • Antonino ZIMBALATTI (detto Nino) – 902 voti
  • Vincenzo ALBANESE – 564 voti
  • Concettina BATTAGLIA (detta Cetty) – 102 voti
  • Silvia CALLEGARI – 426 voti
  • Antonia CARACCIOLO – 21 voti
  • Domenico Francesco COZZUPOLI – 39 voti
  • Giovanna D’AGOSTINO – 389 voti
  • Giuseppe ERACLINI – 1088 voti
  • Maria Carmela FEDERICO (detta Marika) – 520 voti
  • Francesca Laura FERRARA – 23 voti
  • Tiziana Eleonora FILOCAMO – 219 voti
  • Pasquale IMBALZANO – 795 voti
  • Rocco LASCALA – 903 voti
  • Eleonora MACHEDA – 71 voti
  • Fabienne MARINO – 120 voti
  • Sonia MORABITO – 518 voti
  • Santa Agata Rosaria MULTARI (detta Santa) – 78 voti
  • Maria Daniela MUSARELLA – voting 401 voti
  • Antonio PAOLILLO – 33 voti
  • Paolo PAVIGLIANITI – 998 voti
  • Santa PELLICANO – 288 voti
  • Francesca PIZZI – 110 voti
  • Carmen POLITO – 174 voti
  • Antonia POSTORINO (detta Antonella) – 478 voti
  • Teresa PRATICO’ – 78 voti
  • Maria QUARTARONE – 1 voti
  • Fortunata RAFFA – 157 voti
  • Concetta ROMEO – 211 voti
  • Rosamaria SORRENTI – 28 voti
  • Bruno ZAPPIA – 75 voti

10. LEGA

  • Antonino CARIDI (detto Nino) – 1792 voti
  • Giuseppe DE BIASI – 1167 voti
  • Armando NERI – 384 voti
  • Carmelo CAMPOLO – 283 voti
  • Antonino Vincenzo SQUILLACI – 138 voti
  • Maria IERACITANO – 212 voti
  • Francesco MARCIANO’ – 192 voti
  • Maria NUCERA (detta Mariella) – 554 voti
  • Domenico SIDARI – 17 voti
  • Antonia CONDEMI – 419 voti
  • Cosimo Maria Vittorio SPANO’ – 243 voti
  • Romana TRIPEPI – 27 voti
  • Tito Francesco GALTIERI – 133 voti
  • Anna Maria CASILE – 108 voti
  • Maria CONDELLO – 31 voti
  • Cinzia Maria Carmela RAVESE – 46 voti
  • Sara Grazia TRAMONTANA – 138 voti
  • Giuseppe QUATTRONE – 73 voti
  • Alessandro SORGONA’ (detto Sascha detto Sasca) – 197 voti
  • Teresa FORO – 11 voti
  • Salvatore CALABRO’ – 31 voti
  • Domenica NICOLO’ (detta Nicky) – 181 voti
  • Domenico Maria NOTO – 16 voti
  • Caterina SIVIGLIA – 59 voti
  • Martina GRENZI – 458 voti
  • Vittoria COMBERIATI – 14 voti
  • Vanessa COLICA – 534 voti
  • Erminia Carmela MESIANI MAZZACUVA (detta Erminia) – 515 voti
  • Laura SARACENO – 18 voti
  • Antonia Natascia POSCA – 70 voti
  • Iolanda MERCURI – 40 voti
  • Mila ZOCCALI – 1 voti

11. AZIONE

  • Pasquale AMBROGGIO – 130 voti
  • Lidia Domenica BIACCA – 46 voti
  • Gianluca CALIFANO – 785 voti
  • Fabrizio CREA – 8 voti
  • Vanessa CUTRUPI – 95 voti
  • Maria CUZZOLA – 22 voti
  • Vincenzo Gianluca DELFINO – 37 voti
  • Naima DOURAIBI – 54 voti
  • Rosanna Emilia FERLITO – 0 voti
  • Alessia FICARA – 43 voti
  • Luigi Davide FOTI – 5 voti
  • Annunziata FURULI – 13 voti
  • Cosimo GIACELI – 4 voti
  • Maria Pia Antonella GUARNA – 31 voti
  • Andrea Benito LA CAVA – 12 voti
  • Giuseppe LOMBARDO – 196 voti
  • Andrea MALARA – 210 voti
  • Maria MARCIANO’ (detta Mariella) – 76 voti
  • Diego MEDURI – 5 voti
  • Claudia Enrica MESSINA – 27 voti
  • Domenico MINOLITI – 0 voti
  • Antonella MORABITO – 157 voti
  • Doina Cleopatra OPREA – 5 voti
  • Carmelina PANGALLO (detta Carmen) – 149 voti
  • Maria Angela PLACIDO – 97 voti
  • Anna Maria RISO – 51 voti
  • Raffaella ROMEO – 53 voti
  • Francesco SPANO’ – 24 voti
  • Angelina STILLISANO – 71 voti
  • Leandra STILLITANO – 203 voti
  • Maria TOMASELLO – 24 voti

12. REGGIO NORMALE

  • Rosa Maria ALESSIO – 3 voti
  • Demetrio ARICO’ – 15 voti
  • Gabriella BARDO – 5 voti
  • Domenica CAIA – 28 voti
  • Maria Giulia CARA – 1 voti
  • Irish Jade CARLE – 4 voti
  • Francesco CHIRICO – 16 voti
  • Santina CHIRICO – 22 voti
  • Irene COCUZZA – 19 voti
  • Assunta Caterina CURCIO – 34 voti
  • Fabrizio D’ALESSANDRO – 25 voti
  • Lucia Giuseppina DE VITA – 14 voti
  • Giuseppe DIENI – 31 voti
  • Paul Nepo Jay GONZALES – 36 voti
  • Ornella Doriana Laura MANFEROCE – 20 voti
  • Barbara MARRA – 28 voti
  • Francesco PANCARO – 0 voti
  • Alessandro PANETTA – 0 voti
  • Antonino PRATESI – 13 voti
  • Giuseppe PULVIRENTI – 4 voti
  • Marco SGRO’ – 31 voti
  • Santino SODA – 1 voti
  • Marco SPANO’ – 24 voti
  • Maria Pia TURIANO – 5 voti
  • Angela VAZZANA – 14 voti
  • Maria Cristina VAZZANA – 12 voti
  • Giuseppe VOTANO – 11 voti
  • Natale ZERBI – 5 voti

13. CULTURA E LEGALITA’

  • Luigi TUCCIO – 120 voti
  • Umberto MONTELLA – 69 voti
  • Salvatore PALMERI – 17 voti
  • Filippo Antonio BOVA – 163 voti
  • Maria SPANO’ – 228 voti
  • Santo Michele ALBANESE – 16 voti
  • Giada AMATO – 44 voti
  • Pasquale ANDIDERO – 196 voti
  • Antonio BENESTARE – 46 voti
  • Luisa BONANNO – 46 voti
  • Mario CALIPARI – 57 voti
  • Maria Luisa CAMPOLO – 37 voti
  • Francesca CANALE – 24 voti
  • Simona CARA – 15 voti
  • Giovanna Rosa CARIDI – 33 voti
  • Antonino CERVINO – 54 voti
  • Andrea CORTESE – 51 voti
  • Paolo DENISI – 90 voti
  • Dario DIENI – 46 voti
  • Mouad El ASSALI (detto Momo) – 15 voti
  • Lucia GAFA’ – 8 voti
  • Gualtiero GRILLETTO – 26 voti
  • Vincenzo Luigi MAMMOLITI – 13 voti
  • Antonino MAZZA LABOCCETTA – 59 voti
  • Giuseppe Francesco MODAFFERI (detto Peppe) – 31 voti
  • Giada NICOLO’ – 142 voti
  • Santo Antonio PAVIA – 34 voti
  • Carlo PRATICO’ – 10 voti
  • Miriam PRIOLO – 8 voti
  • Alessia ROMEO – 19 voti
  • Maria PAOLA ROSACE – 65 voti
  • Rosita VALENTI – 24 voti

14. LA SVOLTA

  • Nicola ALATI – 110 voti
  • Giovanni BOVA – 0 voti
  • Claudia BRINZEA – 76 voti
  • Tiziana BUMBACA – 121 voti
  • Filippo BURRONE – 458 voti
  • Veronica CAPONE – 4 voti
  • Leandro CAMPICELLI (detto Cupido) – 24 voti
  • Antonino CHIRICO (detto Nino) – 356 voti
  • Emilia Tiziana DE STEFANO – 240 voti
  • Giorgio FALCOMATA’ – 43 voti
  • Angela FALCONE – 29 voti
  • Paolo FOTI – 54 voti
  • Francesco Paolo GATTO – 377 voti
  • Irene Michelle GURNARI – 54 voti
  • Rania HANOUN – 27 voti
  • Antonina MAFRICI – 2 voti
  • Giovanni MINNITI – 279 voti
  • Claudia MONTALTO – 69 voti
  • Roberta MORABITO – 68 voti
  • Rosanna MORABITO – 45 voti
  • Martina MOSCHERA – 51 voti
  • Monica NUCERA – 31 voti
  • Carmosina PALUMBO (detta Carmen) – 17 voti
  • Domenica PIRILLI – 78 voti
  • Assunta PUSTORINO (detta Susy) – 97 voti
  • Maria RANIERI – 271 voti
  • Carmelo ROMEO – 843 voti
  • Antonia SERRA – 41 voti
  • Chiara TOMASELLO – 31 voti
  • Marco VITALE – 128 voti
  • Iolanda VOTANO – 17 voti
  • Antonia Desiree MASUERO – 15 voti

15. RESET

  • Antonino Salvatore ARECCHI (detto Tonino) – 95 voti
  • Fortunato BARBARO (detto Nanni) – 71 voti
  • Laura BERTULLO – 97 voti
  • Felicia Immacolata BOVA – 11 voti
  • Maria Cristina CARIDI – 13 voti
  • Francesco CATALANO – 623 voti
  • Fortunato CUCINOTTA – 31 voti
  • Maria DE CARLO – 0 voti
  • Angelina DE SALVO – 81 voti
  • Paolo DE STEFANO (detto Paolone detto Gas) – 107 voti
  • Santina Alessandra DEL GANGE – 37 voti
  • Silvia D’URSO – 20 voti
  • Giuseppe FOTI – 46 voti
  • Silvia GIANDORIGGIO – 238 voti
  • Maria Stella GRANILLO – 20 voti
  • Giovanni LATELLA – 357 voti
  • Vincenzo Fabio Luciano LUCISANO (detto Enzo) – 17 voti
  • Antonio MALARA (detto Toto’) – 65 voti
  • Francesco POTO – 26 voti
  • Maria Annunziata ROMEO – 57 voti
  • Debora SCOPELLITI – 14 voti
  • Giuseppa SCRIVO – 18 voti
  • Saverio SILVA – 28 voti
  • Ana SILANG – 25 voti
  • Ranjit SINGH – 24 voti
  • Filippo SORGONA’ – 105 voti
  • Fabio VAZZANA – 14 voti
  • Mirella Francesca IERACE – 0 voti
  • Fabio MAFRICA – 4 voti
  • Domenico IARIA – 4 voti
  • Vanessa GATTUSO – 12 voti
  • Giada Andrea PAVONE – 0 voti

16. PARTITO DEMOCRATICO

  • Maria Antonietta ROSITANI – 251 voti
  • Maria AMADDEO – 4 voti
  • Anna Maria Pia ARDITO – 4 voti
  • Francesco ARFUSO – 3 voti
  • Margherita AZZARA’ – 297 voti
  • Francesco Orlando BARRECA (detto Franco) – 470 voti
  • Maria BELLINI – 13 voti
  • Valeria BORRUTO – 205 voti
  • Anna Maria BRIANTE – 396 voti
  • Paolo BRUNETTI – 716 voti
  • Carmela CAMINITI – 6 voti
  • Francesca COSTANTINO – 1 voti
  • Roberto DIANO – 197 voti
  • Aida FIUMARA – 27 voti
  • Annamaria GRECO – 15 voti
  • Irene Patrizia IELO – 95 voti
  • Manuela LACARIA – 39 voti
  • Simona MAFRICI – 49 voti
  • Marcantonino MALARA (detto Nino) – 1165 voti
  • Giuseppe MARINO – 861 voti
  • Vincenzo MARRA – 722 voti
  • Angela MARTINO – 401 voti
  • Eleonora Maria Pia MEGALE – 463 voti
  • Emilio MINNITI – 13 voti
  • Giovanna MODAFFERI – 51 voti
  • Christine MONTICELLI (detta Romeo) – 4 voti
  • Nicola NETO – 4 voti
  • Lucia Anita NUCERA in MAISANO (detta Anna, Nucara, Nocera) – 740 voti
  • Vincenza QUATTRONE – 83 voti
  • Antonio RUVOLO – 706 voti
  • Giuseppe TRIOLO – 22 voti
  • Carmelo VERSACE – 931 voti

17. BATTAGLIA SINDACO

  • Lidia VIOLI – 60 voti
  • Lidia Deborah CHIRIATTI – 191 voti
  • Giulia SEMBIANZA – 34 voti
  • Marios LAZRI – 9 voti
  • Francesco NUCARA – 126 voti
  • Massimo GERACITANO – 38 voti
  • Pasquale Filippo MARRA – 71 voti
  • Marianna Valentina PULITANO’ – 5 voti
  • Francesca TIZIANO – 33 voti
  • Carmelo MALARA – 195 voti
  • Giovanni TRAMONTANA (detto Gianni) – 401 voti
  • Francesca SCILLA – 9 voti
  • Valeria CASERTA – 76 voti
  • Carmela ATEPI – 45 voti
  • Antonino LIOTTA (detto Nino) – 379 voti
  • Giulia PEZZUTO – 29 voti
  • Andrea QUATTRONE – 14 voti
  • Pietro Paolo PALMA (detto Pierpaolo) – 75 voti
  • Claudio Salvatore CASILE – 33 voti
  • Antonia NUCERA (detta Antonella) – 88 voti
  • Caterina Gabriella COTRONEO – 48 voti
  • Antonio PERPIGLIA – 20 voti
  • Giuseppe FALCONE – 2 voti
  • Ludovica LAGANA’ – 4 voti
  • Maria MARRAFFA – 31 voti
  • Donatella TORNESE – 16 voti
  • Fabiana TOMBA – 3 voti
  • Fortunato MAISANO – 0 voti
  • Gianfranco LAURENDI – 110 voti
  • Pietro BARILLA’ – 2 voti
  • Elena PELLE – 43 voti
  • Giuseppe MARRA – 1 voti

18. CASA RIFORMISTA

  • Domenico ARICO’ – 39 voti
  • Maria Antonia BARRECA – 14 voti
  • Santo BONGANI – 288 voti
  • Piero BORGHETTI – 28 voti
  • Paola BORZUMATI – 35 voti
  • Giulia COTRONEO – 9 voti
  • Domenico CRIACO – 93 voti
  • Giuseppe CUZZOCREA (detto Pino) – 627 voti
  • Enrico ERRIGO – 6 voti
  • Raffaele FALCOMATA’ – 53 voti
  • Damaride GALESI – 19 voti
  • Isidoro GIARDINIERE – 28 voti
  • Giuseppe GIORDANO – 87 voti
  • Maria Stella IELO – 65 voti
  • Antonio LE PERA – 3 voti
  • Angela LIBRI – 14 voti
  • Loredana Francesca LOMBARDO – 9 voti
  • Martina MAURO – 28 voti
  • Fortunata Valeria NERI – 18 voti
  • Giovanna PRATTICO’ – 3 voti
  • Filippo QUARTUCCIO – 613 voti
  • Giovanni Francesco RAFFA – 2 voti
  • Valentina RAPPOCCIO – 13 voti
  • Carmela SCORDO – 23 voti
  • Pasquale Danilo SPINELLA – 0 voti
  • Ilaria SURACE – 18 voti
  • Maria Laura TIMONE – 223 voti
  • Agata Domenica TRUNFIO – 48 voti
  • Francesca ZACCONE – 65 voti
  • Giuseppa TOMO – 23 voti
  • Mario Ronnie VAN BEUGE (detto Mariovan) – 3 voti
  • Antonia Manuela MESIANO – 18 voti

19. ALLEANZA VERDI – SINISTRA

  • Antonino AMODEO (detto Nino) – 458 voti
  • Dario BACCELLIERI – 90 voti
  • Tiziana Raffaella BIONDI – 104 voti
  • Maria Pia CALLEA – 62 voti
  • Giuseppe CANTARELLA – 27 voti
  • Massimo COGLIANDRO – 22 voti
  • Federica CORASANITI – 2 voti
  • Anna CRISTOFARO – 16 voti
  • Filomena CRUCITTI (detta Menita) – 75 voti
  • Demetrio DELFINO – 1093 voti
  • Gaetana DISTEFANO (detta Silvana) – 14 voti
  • Danilo EMO – 144 voti
  • Dionisia FALZEA – 101 voti
  • Barbara FOTI – 64 voti
  • Patrizia Maria Paola Luciana Eletta GAMBARDELLA – 28 voti
  • Maria GUARNACCIA – 20 voti
  • Elena Maria Antonietta IACOPINO – 6 voti
  • Danilo LAMPASI – 0 voti
  • Francesco LE PERA (detto Franco) – 171 voti
  • Laura MARCHETTI – 54 voti
  • Emmanuela Antonia MARCIANO’ (detta Emma) – 35 voti
  • Maria Grazia MARRAPODI – 64 voti
  • Antonino MASSARA (detto Tommy) – 133 voti
  • Orazio MODAFFERI – 81 voti
  • Caterina Sorina MURACA – 11 voti
  • Maria Antonella POLITI – 69 voti
  • Gerardo PONTECORVO – 68 voti
  • Antonino SANTISI – 184 voti
  • Anna SISMO – 93 voti
  • Ippolita VELTRE – 29 voti
  • Donatella ZADERA – 58 voti
  • Clara ZAFFINO – 195 voti

20. LA STRADA

  • Giuseppe Demetrio ANDIDERO (detto Nuccio) – 36 voti
  • Maria ARMINIO – 39 voti
  • Simona BOSCHI – 18 voti
  • Chiara CAMPANELLA – 24 voti
  • Antonio CAMPOLO (detto Lello o Antonello) – 104 voti
  • Flavia Assunta CARRICATO – 76 voti
  • Barbara CARTELLA – 97 voti
  • Giovanni Paolo CARTISANO – 70 voti
  • Antonino CATANESE (detto Nino) – 36 voti
  • Rosa CHIRICO (detta Rosy o Rosi) – 102 voti
  • Agostino CORTESE – 35 voti
  • Ornella Santa Aurora DE STEFANO – 49 voti
  • Giovanna FONTANELLI – 48 voti
  • Daniele FOTIA – 16 voti
  • Livia GUARNIERA – 51 voti
  • Zaira Viviana LENZI – 49 voti
  • Francesco LIA (detto Ciccio) – 181 voti
  • Domenico LIBRI (detto Mimmo) – 29 voti
  • Valeria MALARA – 21 voti
  • Lorenzo Pio Massimo MARTINO – 68 voti
  • Pietro Dario NUNNARI – 90 voti
  • Salvatore ORLANDO – 24 voti
  • Fabio Domenico PALUMBO – 46 voti
  • Maria Lucia PARISI – 116 voti
  • Pasquale PENSABENE – 238 voti
  • Serena PENSABENE – 97 voti
  • Giuseppina PONTARI (detta Pinella) – 102 voti
  • Antonello PRATICO’ – 84 voti
  • Paola Maria SCHIPANI – 148 voti
  • Valentino SCORDINO – 268 voti
  • Serenella SPINELLA (detta Gaia) – 24 voti
  • Francesco TRIPODI – 12 voti

