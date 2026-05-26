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Morrone a Cannizzaro ed al nuovo Consiglio: ‘Siano una vera benedizione per Reggio’

L'arcivescono al neo eletto sindaco, alla giunta ed al consiglio comunale che si insedieranno augura di essere "un empio di alta e lungimirante politica"

26 Maggio 2026 - 15:07 | Comunicato stampa

Insediamento Monsignor Morrone (56)

L’arcivescovo di Reggio CalabriaBova, S.E. Mons. Fortunato Morrone, formula i più sentiti auguri di buon lavoro al neo sindaco di Reggio Calabria, On. Francesco Cannizzaro, eletto alla guida della città nella consultazione elettorale del 24 e 25 maggio 2026. L’arcivescovo esprime apprezzamento per la partecipazione al voto dei cittadini reggini e rivolge un pensiero di gratitudine a tutti i candidati che si sono messi a disposizione della comunità in questa tornata elettorale, offrendo il proprio impegno al servizio della cosa pubblica.

L’augurio di Mons. Morrone al neo sindaco Cannizzaro

Mons. Morrone rinnova al neo sindaco e alla futura amministrazione l’auspicio già formulato nella lettera indirizzata ai candidati lo scorso 23 aprile, festa di San Giorgio Martire, patrono della Città:

«che l’azione amministrativa sappia puntare sulle poche cose realmente praticabili»,

lavorando per una città attenta ai bisogni dei giovani, alla custodia della bellezza del territorio e alla valorizzazione del patrimoniobumano e associativo di cui Reggio è ricca.

L’arcivescovo conferma la disponibilità della Chiesa reggina a proseguire il cammino di dialogo avviato in questi anni con gli amministratori locali, nella distinzione dei ruoli e nella comune ricerca del bene della comunità.

“Una vera benedizione per la città”: il messaggio alla politica

A nome dell’intera comunità diocesana, Mons. Morrone augura al sindaco Cannizzaro, alla Giunta e al Consiglio comunale che si insedieranno, e alle forze di opposizione, di essere «una vera benedizione per questa città, un esempio di alta e lungimirante politica per il territorio della nostra città e per la nostra Calabria».

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