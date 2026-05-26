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Reggio, perdita idrica: possibili disservizi in due quartieri della zona nord

Sorical avvisa: potrebbero verificarsi disservizi nell'erogazione dell'acqua, fino al termine degli interventi. Tecnici al lavoro

26 Maggio 2026 - 15:50 | Comunicato stampa

Disservizio Idrico

Si informa la cittadinanza che, a causa di una grossa perdita idrica verificatasi in località Pentimele, si è reso necessario procedere alla chiusura dei pozzi e del serbatoio Archi per consentire l’esecuzione urgente dei lavori di riparazione.

Pertanto, a partire dalle ore 15:00 di oggi, potranno verificarsi disservizi nell’erogazione dell’acqua nelle zone di Archi e Pentimele, che proseguiranno fino al termine degli interventi.

I tecnici sono già al lavoro per il ripristino della regolare fornitura nel più breve tempo possibile.

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