Palmi, pulita la spiaggia della Tonnara. L’evento alla settima edizione

Intervento di pulizia alla spiaggia della Tonnara di Palmi, uno dei tratti più suggestivi della Costa Viola. L’evento, giunto alla settima edizione, è stato organizzato dall’associazione Plastic Free e dall’Associazione Seconda Chance. A coordinare l’iniziativa la referente regionale per la Calabria di Seconda Chance, Valeria Votano e la rappresentante di Plastic Free, Deborah Serratore, che ha curato la logistica e il ristoro dei partecipanti con colazione al mattino e panini e bibite al termine dei lavori.

In azione venti persone in esecuzione penale esterna affidate all’UEPE di Reggio Calabria e provenienti dagli Istituti penitenziari di Laureana di Borrello, Locri e Vibo Valentia. Sul posto anche i familiari dei detenuti e alcuni volontari dell’associazione Libera.

I partecipanti, muniti di guanti e sacchi, hanno rimosso plastica e rifiuti spiaggiati dall’arenile, nell’ambito di un percorso che unisce la tutela ambientale al reinserimento sociale attraverso attività di pubblica utilità.