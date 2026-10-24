Palmi, pulita la spiaggia della Tonnara. L’evento alla settima edizione
Organizzato dall'associazione Plastic Free e dall'Associazione Seconda Chance
24 Ottobre 2026 - 20:09 | Comunicato
Intervento di pulizia alla spiaggia della Tonnara di Palmi, uno dei tratti più suggestivi della Costa Viola. L’evento, giunto alla settima edizione, è stato organizzato dall’associazione Plastic Free e dall’Associazione Seconda Chance. A coordinare l’iniziativa la referente regionale per la Calabria di Seconda Chance, Valeria Votano e la rappresentante di Plastic Free, Deborah Serratore, che ha curato la logistica e il ristoro dei partecipanti con colazione al mattino e panini e bibite al termine dei lavori.
In azione venti persone in esecuzione penale esterna affidate all’UEPE di Reggio Calabria e provenienti dagli Istituti penitenziari di Laureana di Borrello, Locri e Vibo Valentia. Sul posto anche i familiari dei detenuti e alcuni volontari dell’associazione Libera.
I partecipanti, muniti di guanti e sacchi, hanno rimosso plastica e rifiuti spiaggiati dall’arenile, nell’ambito di un percorso che unisce la tutela ambientale al reinserimento sociale attraverso attività di pubblica utilità.
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