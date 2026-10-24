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Basket: la Myenergy Viola Reggio Calabria ha un nuovo consulente

Esperienza e competenza al servizio del progetto neroarancio

24 Ottobre 2026 - 20:04 | Comunicato

Giuliani Viola

La Myenergy è lieta di annunciare l’avvio di una collaborazione con Alessandro Giuliani, dirigente di comprovata esperienza nel panorama cestistico nazionale, che affiancherà la società in qualità di consulente. Professionista dalla lunga e prestigiosa carriera, Giuliani ha ricoperto importanti incarichi tecnici e manageriali in diverse realtà della pallacanestro italiana, tra cui Verona, Brindisi, Biella, Trento e Scafati, distinguendosi per competenza, capacità organizzative e conoscenza delle dinamiche sportive e societarie.

Per Giuliani si tratta anche di un ritorno a Reggio Calabria, città nella quale ha già vissuto una significativa esperienza professionale sulla panchina della Viola, prima come assistente e successivamente come capo allenatore.

La collaborazione si inserisce nel percorso di crescita e consolidamento della Myenergy Reggio Calabria, con l’obiettivo di arricchire il progetto societario attraverso il contributo di un’altra figura di riconosciuto spessore professionale.

L’esperienza e la visione di Giuliani che affiancherà la dirigenza neroarancio, rappresentano un ulteriore valore aggiunto per una società che intende rafforzare progressivamente la propria struttura, continuando a puntar su competenza, programmazione e sostenibilità al centro del proprio sviluppo.

La società rivolge ad Alessandro Giuliani un caloroso bentornato a Reggio Calabria e gli augura buon lavoro per questa nuova collaborazione in neroarancio.

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