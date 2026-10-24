Terzo acuto in trasferta per la Viola: Paffoni Omegna battuta al fotofinish

Al Palacipir di Gravellona Toce si gioca l’anticipo della quinta d’andata di Serie B nazionale tra Paffoni Omegna e Myenergy Viola. I piemontesi cercano tra le mura amiche la prima vittoria nella serie cadetta, mentre i neroarancio, seguiti da un nutrito gruppo di sostenitori, sperano di proseguire nel trend positivo che li ha visti finora vittoriosi solo lontano dal Palacalafiore.

Primo quarto

Coach Carrea inizia con un quintetto composto da Romeo, Love, Taflaj, Donadoni e Doiuf. Per Omegna coach Belletti risponde con Guerra, Morandotti, Misters, Angelucci e capitan Balanzoni.

Dopo i primi possessi di studio da parte delle due squadre, rompe il ghiaccio in contropiede la Paffoni con Misters. Doiuf sbaglia un sottomano e poi ruba un pallone regalando a Romeo l’assist del 2-2. Morandotti sfrutta tutti i 24 secondi e in sottomano ne fa due, poi è ancora Guerra in penetrazione ad aumentare il vantaggio dei padroni di casa. Love taglia in due la difesa piemontese e appoggia al tabellone, poi è Morandotti a subire fallo e segnarne due dalla lunetta. Love e Taflaj continuano a cercarsi e quest’ultimo segna da sottocanestro l’8-6. Morandotti in tap-in risponde subito, Romeo aggira la difesa di Angelucci e segna in step-back. Poi il primo allungo della gara da parte della Paffoni: prima Guerra poi Misters centrano le due bombe del 16-8 che fanno chiamare il primo time-out a coach Carrea. Abati Toure entra per Taflaj, ma è ancora Love protagonista della risposta neroarancio con due canestri consecutivi. Entrano anche Marini e Calvellini a dare nuove energie e idee alla manovra dei reggini, Obinna Odah per i padroni di casa entra e segna un libero. Sul finale di frazione Calvellini, imbeccato dal Markovic, segna la bomba del -2 che chiude il quarto sul 17-15.

Secondo quarto

I neroancio gestiscono il primo possesso e segnano subito il pareggio con la penetrazione di Calvellini. Angelucci replica immediatamente con un movimento in post basso, Markovic segna il primo sorpasso con la bomba del 19-20. La Viola difende bene e con Clark dalla lunetta va sul +2. Omegna sembra in difficoltà contro la difesa neroarancio e ancora Calvellini punisce i padroni di casa con un’altra bomba delle sue: 19-24 e time-out per Omegna. Parziale di 16-1 per i reggini interrotto da Balanzoni, ma Donadoni fa male ancora dalla lunga distanza: 21-27. Contento dall’angolo ne fa due, poi tira ancora e sbaglia ma Obinna Odah corregge e riporta la Paffoni sul -2. Omegna sembra rinvigorita, Santi trova ancora Balanzoni sottocanestro che concretizza un gioco da tre punti ribaltando il punteggio: 28-27. I sostenitori neroarancio incitano i ragazzi di coach Carrea ma Misters segna ancora dalla media per i padroni di casa. Love pesca sottocanestro Diouf che segna in “rovesciata”, poi è l’americano ad essere assistito da capitan Romeo per la bomba del 30-32. Dalla lunetta la Paffoni fa 1/2 con Guerra e 2/2 con il solito Misters, la Viola controsorpassa con Love (11 punti fin qui) e va al riposo lungo in vantaggio sul 33-34.

Terzo quarto

Al rientro dagli spogliatoi il primo canestro lo realizza Donadoni in tap-in. I padroni di casa soffrono la pressione difensiva dei neroarancio e Donadoni ancora da sottocanestro segna per la Viola. Misters trova solo Balanzoni che schiaccia, poi Love replica per i reggini in sottomano. Morandotti viene stoppato da Diouf e Donadoni in contropiede concretizza l’allungo col canestro del +7: 35-42. Belletti chiama timeout per trovare idee in attacco, ma un fallo tecnico di Contento manda Romeo dalla lunetta per un punto aggiuntivo. È ancora il capitano neroarancio dall’angolo destro ad aumentare le distanze con la bomba del +11, 35-46. Taflaj ha gioco facile su Morandotti e segna dal pitturato, poi è Markovic ad infierire con la penetrazione del 35-51. Omegna sbaglia tutto, Taflaj dalla lunetta rende ancora più pesante il parziale di 19-2. Obinna Odah segna la tripla della disperazione, Marini dalla lunetta fa 2/2, poi ancora Obinna Odah schiaccia in maniera veemente sotto lo spicchio di tifosi neroarancio. Taflaj ha la mano calda e sfrutta il miss-match contro il suo diretto avversario, Contento accorcia prima con un tiro libero, poi con una tripla: 44-57. Ritmi elevatissimi negli ultimi possessi, con i padroni di casa che cercano di riacciuffare la partita in attesa dell’ultimo quarto. Contento dalla lunetta riaccende le speranze dei padroni di casa. La frazione si chiude col punteggio sul 47-57.

Quarto quarto

L’ultimo quarto parte subito con un botta e risposta di due protagonisti della gara: prima il tiro da sotto di Obinna Odah, poi la doppietta di Love in penetrazione e dalla media. Contento e Obinna Odah portano sulle spalle la reazione della Paffoni, Diouf segna in tap-in per il +10: 53-63. La Viola sbaglia ma recupera rimbalzi preziosi in attacco, Misters sbaglia in transizione confermando la difficoltà dei piemontesi, che però proseguono nella ricerca della prima vittoria stagionale e con Guerra dalla lunetta vanno sul -7. La gara ora è più fisica e nervosa e interrotta dai tanti falli commessi. Romeo imbeccato da Marini subisce fallo e ne realizza solo uno, lo stesso fa Balanzoni. È ancora il capitano piemontese a far esplodere il Palacipir col canestro del 59-64. La Viola sembra non saper più arginare gli attacchi dei padroni di casa, che infieriscono ancora con la bomba del lettone Misters: 62-64. Timeout per coach Carrea, Love al rientro perde palla in penetrazione, ma Contento scivola e restituisce il possesso ai reggini. Romeo sbaglia dalla lunga, a meno di tre minuti dal temine Balanzoni mostra i muscoli e realizza il pareggio. La Viola non segna più, Contento prosegue col penetra e scarica per il solito Balanzoni che realizza il sorpasso: 66-64. Romeo trova un canestro in sospensione che pareggia ancora i conti, poi il botta e risposta nel pitturato di Balanzoni e Marini, ancora parità. Mancano 50 secondi e Calvellini in contropiede pesca Taflaj per il 68-70, timeout per coach Belletti. Obinna allo scadere dei 24 sbaglia la tripla, sul rovesciamento di fronte Romeo in penetrazione subisce fallo e dalla lunetta fa 2/2 a 13 secondi dalla fine: Viola a +4. Ancora timeout, Omegna ritorna in campo con l’idea di segnare subito e gestire un ultimo disperato possesso, ma sbaglia con le triple di Misters e Contento. Il tabellone resta fermo sul 68-72 per la terza vittoria della Myenergy Viola.

Tabellino

Parziali: 17-15; 16-19; 14-23; 21-15.

Paffoni Omegna: Kenfack, Angelucci 2, Guerra 9, Caramelli, Yadde, Contento 11, Santi, Morandotti 6, Balanzoni 16, Del Sole, Misters 12, Obinna Odah 12.

All: Michele Belletti



Myenergy Viola: Taflaj 11, Markovic 5, Love 17, Donadoni 9, Marini 4, Calvellini 8, Diouf 4, Clark 1, Abati Toure, Romeo 13.

All: Michele Carrea