Erasmus Plus, chiesti 47 mld dal PE. Le priorità di Giusy Princi: ‘Più inclusione, meno burocrazia’ – VIDEO

Erasmus+ cambia dal 2028: il Parlamento europeo chiede oltre 47 miliardi e Giusi Princi indica la strada, tra più inclusione e meno burocrazia

Un Erasmus Plus più inclusivo, accessibile e con meno burocrazia. È l’obiettivo indicato dall’europarlamentare calabrese Giusi Princi, intervenuta a Rai Parlamento su Rai 3 per illustrare le prospettive del programma europeo 2028-2034, per il quale la Commissione Europea ha proposto uno stanziamento di 47 miliardi di euro.

Erasmus+: oltre 47 miliardi per il bilancio 2028-2034. Le priorità di Giusi Princi

Al centro dell’intervento, la necessità di ampliare la partecipazione degli studenti con disabilità e dei giovani provenienti dalle aree interne e da famiglie a basso reddito, evitando che le difficoltà economiche o geografiche diventino un ostacolo alle opportunità di formazione e mobilità europea.

«Un programma più inclusivo, che coinvolga maggiormente gli studenti provenienti dalle aree interne con reddito più basso, studenti disabili. Un programma che sia meno burocratico e più semplificato, più accessibile a tutti».

Princi ha inoltre richiamato l’importanza della semplificazione delle procedure burocratiche, per rendere più facile l’accesso ai programmi finanziati dall’Unione Europea.

L’obiettivo è garantire pari opportunità a tutti i giovani, partendo dal principio che il talento è presente in ogni territorio e deve poter trovare occasioni concrete di crescita, indipendentemente dalle condizioni sociali ed economiche di partenza.