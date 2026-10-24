Serie D: Reggina a riposo, il programma delle partite e la classifica
Con il ritorno all'ora solare, cambia l'orario di inizio degli incontri
24 Ottobre 2026 - 23:21 | Redazione
La Reggina dovrà attendere mercoledi 28 ottobre per giocare la sua nona partita della stagione. Il rinvio per motivi di ordine pubblico ha posticipato di tre giorni l’incontro con il Favara. Occhi puntati su Sambiase-Nissa, perchè una eventuale vittoria dei calabresi li porterebbe momentaneamente in testa alla classifica scavalcando proprio gli amaranto.
Il programma della giornata
A. Palermo – Avola
PraiaTortora – Vigor Lamezia
Ragusa – Vibonese
Sambiase – Nissa
Siracusa – Trapani
Gela – Licata (ore 15)
Milazzo – Modica (ore 15)
Enna – Nuova Igea Virtus (ore 15,30)
Favara – Reggina (mercoledi 28 ottobre)
La classifica
- Reggina 19
- Sambiase 17
- Avola 16
- Vibonese 15
- Licata 14*
- Nuova Igea 14
- Milazzo 13
- PraiaTortora 12
- Nissa 9
- Athletic Palermo 8
- Vigor Lamezia 8
- Modica 7
- Siracusa (-7) 7*
- Favara 7
- Gela (-1) 6
- Trapani (-5) 4
- Ragusa 3
- Enna 1
*Il risultato di 2-1 per il Licata contro il Siracusa, maturato sul campo, non è stato omologato
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