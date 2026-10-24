Reggina, una domenica da spettatrice: occhi su Sambiase-Nissa e gli interrogativi su Domenico Girasole

Sarà una domenica diversa dalle altre per la Reggina, costretta a osservare da spettatrice la nona giornata del campionato di Serie D. Mentre le altre squadre scenderanno regolarmente in campo, gli amaranto resteranno fermi per il rinvio della sfida contro il Castrumfavara, che sarà recuperata mercoledì 28 ottobre. Una sosta forzata che potrebbe avere conseguenze anche sulla classifica. L’attenzione sarà rivolta soprattutto a Lamezia Terme, dove il Sambiase affronterà la Nissa in uno degli incontri più interessanti della giornata. In caso di vittoria, i calabresi conquisterebbero il primo posto, superando momentaneamente proprio la Reggina.

Il caso Girasole tiene banco in casa amaranto

Ma non è soltanto il campo a tenere alta l’attenzione in casa amaranto. Resta aperta, infatti, la questione relativa al futuro di Domenico Girasole. Il difensore ha manifestato alla società la volontà di cambiare squadra, complice il poco spazio trovato in questa prima parte di stagione e soprattutto l’interesse arrivato da alcuni club di Serie C. Una situazione tutt’altro che semplice. La Reggina, infatti, non sembra intenzionata a liberare il calciatore con facilità, anche per ragioni legate agli equilibri numerici del reparto difensivo.

Nei prossimi giorni si cercherà di capire se esistano i margini per trovare un’intesa. La società proverà a convincere Girasole a restare oppure, davanti alla volontà del giocatore, finirà per concedergli il via libera? Un interrogativo che accompagna questa insolita domenica senza Reggina, con la squadra chiamata a preparare il recupero di mercoledì e la società impegnata a gestire una vicenda di mercato che potrebbe incidere sulle prossime scelte tecniche.