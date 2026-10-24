Calciomercato Trapani: due partenze e l’arrivo di un attaccante

Il Trapani rinforza il reparto offensivo dopo le partenze di Luca Sasanelli e Alessio Leveque. La società granata ha ufficializzato l’ingaggio di José Manuel Ordóñez Elola, attaccante spagnolo classe 2004, reduce dall’esperienza con la Vigor Lamezia.

Nato a Getafe, il giovane calciatore è cresciuto nei settori giovanili di Atlético Madrid, Getafe, Rayo Vallecano e Leganés. Nel calcio italiano ha già indossato le maglie di Vibonese e Nuova Igea Virtus, prima del trasferimento alla Vigor Lamezia.

Il comunicato del Trapani

“FC Trapani 1905 comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di José Manuel Ordóñez Elola, attaccante classe 2004, nato a Getafe. Cresciuto nel settore giovanile dell’Atlético Madrid, ha proseguito il proprio percorso nei vivai di Getafe, Rayo Vallecano e Leganés. In Italia ha maturato esperienze con Vibonese e Nuova Igea Virtus, prima dell’ultima parentesi con la Vigor Lamezia. Un profilo giovane, formato in contesti importanti e già abituato al calcio italiano, che entra a far parte del gruppo granata. Bienvenido a Trapani, José“.