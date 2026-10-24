Pallavolo calabrese in lutto per la scomparsa dell’avvocato Carlo Calabrò

Ha ricoperto con dedizione e passione diversi incarichi nel movimento pallavolistico del territorio

Il mondo della pallavolo reggina si stringe con profondo cordoglio attorno alla famiglia Calabrò per la scomparsa dell’Avv. Carlo Calabrò, già Presidente del CR FIPAV Calabria.

Carlo, uomo perbene, e stimato ha ricoperto con dedizione e passione diversi incarichi nel movimento pallavolistico del territorio, culminando la sua carriera pallavolista proprio alla guida della FIPAV Calabria.

Il Presidente, i Consiglieri e tutti i componenti delle Commissioni del Comitato Territoriale FIPAV di Reggio Calabria, in questo momento di grande dolore, esprimono alla famiglia le più sentite condoglianze.