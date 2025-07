AIA: Cosso e Massara dismessi per motivi tecnici. Una scelta discutibile e che fa rumore

Francesco Cosso e Gaetano Massara sono due professionisti che hanno portato in alto il nome di Reggio Calabria nel calcio nazionale uno come arbitro e l’altro come assistente, raggiungendo i vertici a livello italiano.

“Dismessi per motivi tecnici“, una esclusione dall’organico arbitrale di Serie A e B, che inevitabilmente solleva dubbi e fa molto rumore, proprio per la qualità e la competenza dei due professionisti.

Cosso, arbitro apprezzato in Serie A, si è sempre distinto per autorevolezza e correttezza. Massara, assistente di buona esperienza, presente anche in occasione di gare di una certa rilevanza, impeccabile nelle sue decisioni e quindi affidabile. Entrambi hanno rappresentato con orgoglio la sezione AIA di Reggio Calabria, diventando un punto di riferimento per i giovani e per l’intero movimento arbitrale locale.

Una bocciatura inspiegabile che inevitabilmente rischia di mandare un messaggio sbagliato a chi crede che il merito debba contare più delle dinamiche interne. Se ne prende atto, ma non se ne condivide affatto la decisione. A Francesco Cosso e Gaetano Massara auguriamo le migliori fortune qualunque sia il nuovo percorso che intenderanno intraprendere.