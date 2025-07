Reggio, canto e trascendenza: la Schola Cantorum Ns Signora di Lourdes porta in scena la voce come via alla bellezza

Cosa rende davvero autentico il canto? Da questa domanda, semplice ma profonda, è partito il convegno “La Voce e l’Anima – Il Canto tra Tecnica e Trascendenza”, tenutosi lo scorso sabato presso il centro “Made in Med” di contrada Armacà a Pentimele.

Promosso dalla Schola Cantorum Nostra Signora di Lourdes, l’incontro ha trasformato una riflessione sul canto in un viaggio profondo tra corpo e spirito, tra ciò che si può imparare e ciò che si può solo sentire. Un’occasione rara in cui artisti, pensatori e curiosi si sono interrogati su cosa accade quando la voce umana smette di essere solo suono per diventare ascolto, preghiera, presenza.

I relatori dell’evento hanno condotto i presenti in un’esperienza quasi mistica, lasciando il segno con le parole.

“La musica è una via alla bellezza – ha detto Padre Gaetano Lombardo , sacerdote e docente di Filosofia presso l’ISSR di Reggio Calabria. E la bellezza è un linguaggio con cui Dio si rende vicino. Nei giovani vedo che il canto non è solo espressione, ma scoperta di sé. Ed è lì che si fa esperienza del sacro”.

Una riflessione che ha trovato eco nella voce e nella sensibilità del M° Angela Stella Cimbalo, soprano lirico drammatico del Conservatorio “F. Cilea” di Reggio Calabria:

“In una prima parte del convegno si è trattato il lato puramente anatomico del canto, come ad esempio le tecniche di riscaldamento. In realtà, però, parte tutto dal profondo. Il lato tecnico si lega indissolubilmente a quello spirituale, perchè nel canto ci vuole il cuore”.

A introdurre il senso più profondo dell’iniziativa è stata Rita Chirico, presidente dell’associazione organizzatrice:

A guidare il dialogo il Prof. Alessandro Emanuele Calabrese, direttore artistico della Schola Cantorum:

“Parlare di voce significa attraversare una soglia. In questa edizione 2025 siamo andati oltre il dualismo tra sacro e profano, cercando nel canto quella sintesi in cui tecnica e ispirazione si fondono, come in un viaggio dantesco verso la trascendenza. Il punto più alto del canto è proprio lì: dove la voce smette di esibirsi e inizia a rivelare.

Parlare di canto – ha aggiunto – significa entrare in un territorio complesso e affascinante, in cui la tecnica e l’anima si incontrano, si fidano l’uno dell’altra e si sostengono a vicenda. Tra la voce e l’anima si trova un’importante dualità – o forse unità – tra ciò che può essere appreso e allenato, come la tecnica vocale e ciò che sfugge ad ogni calcolo, l’intensità emotiva, l’ispirazione e la capacità di toccare chi ascolta”.