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Reggina, il programma completo di questa settimana di ritiro

Ultimo test per gli amaranto prima del rientro a Reggio Calabria

10 Agosto 2026 - 11:11 | Comunicato Stampa

Reggina Gozzano ()

As Reggina 1914 comunica il programma delle attività inerenti il ritiro precampionato che si sta svolgendo a Cantalupa. Giovedì 13 agosto andrà in scena l’amichevole con la Sanremese, che si disputerà allo stadio Luigi Barbieri di Pinerolo con calcio d’inizio alle ore 17:30.

Lunedì 10 agosto
Sessione di allenamento mattutina ore 8:30 (porte aperte)
Sessione di allenamento pomeridiana ore 17:30 (porte aperte)

Martedì 11 agosto
Sessione di allenamento mattutina ore 9:30 (porte aperte)
Sessione di allenamento pomeridiana ore 17:30 (porte aperte)

Mercoledì 12 agosto
Sessione di allenamento mattutina ore 9:30 (porte aperte)
Sessione di allenamento pomeridiana ore 17:30 (porte aperte)

Giovedì 13 agosto
Sessione di allenamento mattutina ore 9:30 (porte aperte)
Amichevole Reggina-Sanremese, stadio Luigi Barbieri di Pinerolo ore 17:30 (porte aperte)

Venerdì 14 agosto
Sessione di allenamento mattutina ore 9:30 (porte aperte)

NB: Il programma potrebbe essere oggetto di modifiche, in tal caso il club fornirà tempestivo preavviso.

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