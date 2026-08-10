Reggina, il programma completo di questa settimana di ritiro
Ultimo test per gli amaranto prima del rientro a Reggio Calabria
10 Agosto 2026 - 11:11 | Comunicato Stampa
As Reggina 1914 comunica il programma delle attività inerenti il ritiro precampionato che si sta svolgendo a Cantalupa. Giovedì 13 agosto andrà in scena l’amichevole con la Sanremese, che si disputerà allo stadio Luigi Barbieri di Pinerolo con calcio d’inizio alle ore 17:30.
Lunedì 10 agosto
Sessione di allenamento mattutina ore 8:30 (porte aperte)
Sessione di allenamento pomeridiana ore 17:30 (porte aperte)
Martedì 11 agosto
Sessione di allenamento mattutina ore 9:30 (porte aperte)
Sessione di allenamento pomeridiana ore 17:30 (porte aperte)
Mercoledì 12 agosto
Sessione di allenamento mattutina ore 9:30 (porte aperte)
Sessione di allenamento pomeridiana ore 17:30 (porte aperte)
Giovedì 13 agosto
Sessione di allenamento mattutina ore 9:30 (porte aperte)
Amichevole Reggina-Sanremese, stadio Luigi Barbieri di Pinerolo ore 17:30 (porte aperte)
Venerdì 14 agosto
Sessione di allenamento mattutina ore 9:30 (porte aperte)
NB: Il programma potrebbe essere oggetto di modifiche, in tal caso il club fornirà tempestivo preavviso.
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie