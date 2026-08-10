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Serie D: il calendario completo del Girone I. Le date, i turni infrasettimanali, le soste

Amaranto subito al Granillo, serve una partenza a razzo per dare un segnale alle dirette concorrenti

10 Agosto 2026 - 15:06 | di Redazione

Reggina Cantalupa Mohamed Laaribi ()

Diramati nel primo pomeriggio dalla LND i calendari ufficiali del campionato di serie D.

Di seguito il quadro completo delle 17 giornate con date, turni infrasettimanali e riposi:

Giornata 1

Andata: 6 settembre 2026 – Ritorno: 6 gennaio 2027

  • CASTRUMFAVARA – MILAZZO
  • ENNA – DIGIESSE PRAIATORTORA
  • NISSA – VIGOR LAMEZIA
  • NUOVA IGEA VIRTUS – AVOLA
  • RAGUSA – MODICA
  • REGGINA – LICATA
  • SAMBIASE – GELA
  • SIRACUSA – ATHLETIC PALERMO
  • TRAPANI – VIBONESE

Giornata 2

Andata: 13 settembre 2026 – Ritorno: 10 gennaio 2027

  • GELA – CASTRUMFAVARA
  • ATHLETIC PALERMO – ENNA
  • AVOLA – TRAPANI
  • DIGIESSE PRAIATORTORA – SAMBIASE
  • LICATA – NISSA
  • MILAZZO – RAGUSA
  • MODICA – REGGINA
  • VIBONESE – SIRACUSA
  • VIGOR LAMEZIA – NUOVA IGEA VIRTUS

Giornata 3

Andata: 16 settembre 2026 – Ritorno: 17 gennaio 2027

  • ATHLETIC PALERMO – DIGIESSE PRAIATORTORA
  • CASTRUMFAVARA – LICATA
  • ENNA – MILAZZO
  • NISSA – TRAPANI
  • NUOVA IGEA VIRTUS – VIBONESE
  • RAGUSA – VIGOR LAMEZIA
  • REGGINA – AVOLA
  • SAMBIASE – MODICA
  • SIRACUSA – GELA

Giornata 4

Andata: 20 settembre 2026 – Ritorno: 24 gennaio 2027

  • GELA – ENNA
  • AVOLA – NISSA
  • DIGIESSE PRAIATORTORA – SIRACUSA
  • LICATA – RAGUSA
  • MILAZZO – SAMBIASE
  • MODICA – CASTRUMFAVARA
  • TRAPANI – NUOVA IGEA VIRTUS
  • VIBONESE – ATHLETIC PALERMO
  • VIGOR LAMEZIA – REGGINA

Giornata 5

Andata: 27 settembre 2026 – Ritorno: 31 gennaio 2027

  • ATHLETIC PALERMO – MILAZZO
  • CASTRUMFAVARA – AVOLA
  • DIGIESSE PRAIATORTORA – GELA
  • ENNA – LICATA
  • NISSA – VIBONESE
  • RAGUSA – TRAPANI
  • REGGINA – NUOVA IGEA VIRTUS
  • SAMBIASE – VIGOR LAMEZIA
  • SIRACUSA – MODICA

Giornata 6

Andata: 4 ottobre 2026 – Ritorno: 7 febbraio 2027

  • GELA – ATHLETIC PALERMO
  • AVOLA – RAGUSA
  • LICATA – SAMBIASE
  • MILAZZO – SIRACUSA
  • NUOVA IGEA VIRTUS – NISSA
  • MODICA – ENNA
  • TRAPANI – REGGINA
  • VIBONESE – DIGIESSE PRAIATORTORA
  • VIGOR LAMEZIA – CASTRUMFAVARA

Giornata 7

Andata: 11 ottobre 2026 – Ritorno: 14 febbraio 2027

  • GELA – MILAZZO
  • ATHLETIC PALERMO – LICATA
  • CASTRUMFAVARA – NUOVA IGEA VIRTUS
  • DIGIESSE PRAIATORTORA – MODICA
  • ENNA – AVOLA
  • RAGUSA – NISSA
  • REGGINA – VIBONESE
  • SAMBIASE – TRAPANI
  • SIRACUSA – VIGOR LAMEZIA

Giornata 8

Andata: 18 ottobre 2026 – Ritorno: 21 febbraio 2027

  • AVOLA – SAMBIASE
  • LICATA – SIRACUSA
  • MILAZZO – DIGIESSE PRAIATORTORA
  • NISSA – REGGINA
  • NUOVA IGEA VIRTUS – RAGUSA
  • MODICA – ATHLETIC PALERMO
  • TRAPANI – CASTRUMFAVARA
  • VIBONESE – GELA
  • VIGOR LAMEZIA – ENNA

Giornata 9

Andata: 25 ottobre 2026 – Ritorno: 28 febbraio 2027

  • GELA – LICATA
  • ATHLETIC PALERMO – AVOLA
  • CASTRUMFAVARA – REGGINA
  • DIGIESSE PRAIATORTORA – VIGOR LAMEZIA
  • ENNA – NUOVA IGEA VIRTUS
  • MILAZZO – MODICA
  • RAGUSA – VIBONESE
  • SAMBIASE – NISSA
  • SIRACUSA – TRAPANI

Giornata 10

Andata: 1 novembre 2026 – Ritorno: 14 marzo 2027

  • AVOLA – SIRACUSA
  • LICATA – DIGIESSE PRAIATORTORA
  • NISSA – CASTRUMFAVARA
  • NUOVA IGEA VIRTUS – SAMBIASE
  • MODICA – GELA
  • REGGINA – RAGUSA
  • TRAPANI – ENNA
  • VIBONESE – MILAZZO
  • VIGOR LAMEZIA – ATHLETIC PALERMO

Giornata 11

Andata: 8 novembre 2026 – Ritorno: 21 marzo 2027

  • GELA – AVOLA
  • ATHLETIC PALERMO – NUOVA IGEA VIRTUS
  • CASTRUMFAVARA – VIBONESE
  • DIGIESSE PRAIATORTORA – TRAPANI
  • ENNA – REGGINA
  • MILAZZO – VIGOR LAMEZIA
  • MODICA – LICATA
  • SAMBIASE – RAGUSA
  • SIRACUSA – NISSA

Giornata 12

Andata: 15 novembre 2026 – Ritorno: 25 marzo 2027

  • AVOLA – DIGIESSE PRAIATORTORA
  • LICATA – MILAZZO
  • NISSA – ENNA
  • NUOVA IGEA VIRTUS – SIRACUSA
  • RAGUSA – CASTRUMFAVARA
  • REGGINA – SAMBIASE
  • TRAPANI – ATHLETIC PALERMO
  • VIBONESE – MODICA
  • VIGOR LAMEZIA – GELA

Giornata 13

Andata: 22 novembre 2026 – Ritorno: 4 aprile 2027

  • GELA – NUOVA IGEA VIRTUS
  • ATHLETIC PALERMO – REGGINA
  • DIGIESSE PRAIATORTORA – NISSA
  • ENNA – CASTRUMFAVARA
  • LICATA – VIGOR LAMEZIA
  • MILAZZO – TRAPANI
  • MODICA – AVOLA
  • SAMBIASE – VIBONESE
  • SIRACUSA – RAGUSA

Giornata 14

Andata: 29 novembre 2026 – Ritorno: 11 aprile 2027

  • AVOLA – MILAZZO
  • CASTRUMFAVARA – SAMBIASE
  • NISSA – ATHLETIC PALERMO
  • NUOVA IGEA VIRTUS – DIGIESSE PRAIATORTORA
  • RAGUSA – ENNA
  • REGGINA – SIRACUSA
  • TRAPANI – GELA
  • VIBONESE – LICATA
  • VIGOR LAMEZIA – MODICA

Giornata 15

Andata: 6 dicembre 2026 – Ritorno: 18 aprile 2027

  • GELA – NISSA
  • ATHLETIC PALERMO – RAGUSA
  • DIGIESSE PRAIATORTORA – REGGINA
  • ENNA – SAMBIASE
  • LICATA – AVOLA
  • MILAZZO – NUOVA IGEA VIRTUS
  • MODICA – TRAPANI
  • SIRACUSA – CASTRUMFAVARA
  • VIGOR LAMEZIA – VIBONESE

Giornata 16

Andata: 13 dicembre 2026 – Ritorno: 25 aprile 2027

  • AVOLA – VIBONESE
  • CASTRUMFAVARA – DIGIESSE PRAIATORTORA
  • ENNA – SIRACUSA
  • NISSA – MODICA
  • NUOVA IGEA VIRTUS – LICATA
  • RAGUSA – GELA
  • REGGINA – MILAZZO
  • SAMBIASE – ATHLETIC PALERMO
  • TRAPANI – VIGOR LAMEZIA

Giornata 17

Andata: 20 dicembre 2026 – Ritorno: 2 maggio 2027

  • GELA – REGGINA
  • ATHLETIC PALERMO – CASTRUMFAVARA
  • DIGIESSE PRAIATORTORA – RAGUSA
  • LICATA – TRAPANI
  • MILAZZO – NISSA
  • MODICA – NUOVA IGEA VIRTUS
  • SIRACUSA – SAMBIASE
  • VIBONESE – ENNA
  • VIGOR LAMEZIA – AVOLA

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Il tabellone comprende quindi 17 giornate e 153 partite nel girone d’andata, replicate a campi invertiti nel ritorno. Le ultime giornate di andata e ritorno sono riportate nel documento rispettivamente al 20 dicembre 2026 e al 2 maggio 2027.

Calendario Reggina

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