Serie D: il calendario completo del Girone I. Le date, i turni infrasettimanali, le soste
Amaranto subito al Granillo, serve una partenza a razzo per dare un segnale alle dirette concorrenti
10 Agosto 2026 - 15:06 | di Redazione
Diramati nel primo pomeriggio dalla LND i calendari ufficiali del campionato di serie D.
Di seguito il quadro completo delle 17 giornate con date, turni infrasettimanali e riposi:
Giornata 1
Andata: 6 settembre 2026 – Ritorno: 6 gennaio 2027
- CASTRUMFAVARA – MILAZZO
- ENNA – DIGIESSE PRAIATORTORA
- NISSA – VIGOR LAMEZIA
- NUOVA IGEA VIRTUS – AVOLA
- RAGUSA – MODICA
- REGGINA – LICATA
- SAMBIASE – GELA
- SIRACUSA – ATHLETIC PALERMO
- TRAPANI – VIBONESE
Giornata 2
Andata: 13 settembre 2026 – Ritorno: 10 gennaio 2027
- GELA – CASTRUMFAVARA
- ATHLETIC PALERMO – ENNA
- AVOLA – TRAPANI
- DIGIESSE PRAIATORTORA – SAMBIASE
- LICATA – NISSA
- MILAZZO – RAGUSA
- MODICA – REGGINA
- VIBONESE – SIRACUSA
- VIGOR LAMEZIA – NUOVA IGEA VIRTUS
Giornata 3
Andata: 16 settembre 2026 – Ritorno: 17 gennaio 2027
- ATHLETIC PALERMO – DIGIESSE PRAIATORTORA
- CASTRUMFAVARA – LICATA
- ENNA – MILAZZO
- NISSA – TRAPANI
- NUOVA IGEA VIRTUS – VIBONESE
- RAGUSA – VIGOR LAMEZIA
- REGGINA – AVOLA
- SAMBIASE – MODICA
- SIRACUSA – GELA
Giornata 4
Andata: 20 settembre 2026 – Ritorno: 24 gennaio 2027
- GELA – ENNA
- AVOLA – NISSA
- DIGIESSE PRAIATORTORA – SIRACUSA
- LICATA – RAGUSA
- MILAZZO – SAMBIASE
- MODICA – CASTRUMFAVARA
- TRAPANI – NUOVA IGEA VIRTUS
- VIBONESE – ATHLETIC PALERMO
- VIGOR LAMEZIA – REGGINA
Giornata 5
Andata: 27 settembre 2026 – Ritorno: 31 gennaio 2027
- ATHLETIC PALERMO – MILAZZO
- CASTRUMFAVARA – AVOLA
- DIGIESSE PRAIATORTORA – GELA
- ENNA – LICATA
- NISSA – VIBONESE
- RAGUSA – TRAPANI
- REGGINA – NUOVA IGEA VIRTUS
- SAMBIASE – VIGOR LAMEZIA
- SIRACUSA – MODICA
Giornata 6
Andata: 4 ottobre 2026 – Ritorno: 7 febbraio 2027
- GELA – ATHLETIC PALERMO
- AVOLA – RAGUSA
- LICATA – SAMBIASE
- MILAZZO – SIRACUSA
- NUOVA IGEA VIRTUS – NISSA
- MODICA – ENNA
- TRAPANI – REGGINA
- VIBONESE – DIGIESSE PRAIATORTORA
- VIGOR LAMEZIA – CASTRUMFAVARA
Giornata 7
Andata: 11 ottobre 2026 – Ritorno: 14 febbraio 2027
- GELA – MILAZZO
- ATHLETIC PALERMO – LICATA
- CASTRUMFAVARA – NUOVA IGEA VIRTUS
- DIGIESSE PRAIATORTORA – MODICA
- ENNA – AVOLA
- RAGUSA – NISSA
- REGGINA – VIBONESE
- SAMBIASE – TRAPANI
- SIRACUSA – VIGOR LAMEZIA
Giornata 8
Andata: 18 ottobre 2026 – Ritorno: 21 febbraio 2027
- AVOLA – SAMBIASE
- LICATA – SIRACUSA
- MILAZZO – DIGIESSE PRAIATORTORA
- NISSA – REGGINA
- NUOVA IGEA VIRTUS – RAGUSA
- MODICA – ATHLETIC PALERMO
- TRAPANI – CASTRUMFAVARA
- VIBONESE – GELA
- VIGOR LAMEZIA – ENNA
Giornata 9
Andata: 25 ottobre 2026 – Ritorno: 28 febbraio 2027
- GELA – LICATA
- ATHLETIC PALERMO – AVOLA
- CASTRUMFAVARA – REGGINA
- DIGIESSE PRAIATORTORA – VIGOR LAMEZIA
- ENNA – NUOVA IGEA VIRTUS
- MILAZZO – MODICA
- RAGUSA – VIBONESE
- SAMBIASE – NISSA
- SIRACUSA – TRAPANI
Giornata 10
Andata: 1 novembre 2026 – Ritorno: 14 marzo 2027
- AVOLA – SIRACUSA
- LICATA – DIGIESSE PRAIATORTORA
- NISSA – CASTRUMFAVARA
- NUOVA IGEA VIRTUS – SAMBIASE
- MODICA – GELA
- REGGINA – RAGUSA
- TRAPANI – ENNA
- VIBONESE – MILAZZO
- VIGOR LAMEZIA – ATHLETIC PALERMO
Giornata 11
Andata: 8 novembre 2026 – Ritorno: 21 marzo 2027
- GELA – AVOLA
- ATHLETIC PALERMO – NUOVA IGEA VIRTUS
- CASTRUMFAVARA – VIBONESE
- DIGIESSE PRAIATORTORA – TRAPANI
- ENNA – REGGINA
- MILAZZO – VIGOR LAMEZIA
- MODICA – LICATA
- SAMBIASE – RAGUSA
- SIRACUSA – NISSA
Giornata 12
Andata: 15 novembre 2026 – Ritorno: 25 marzo 2027
- AVOLA – DIGIESSE PRAIATORTORA
- LICATA – MILAZZO
- NISSA – ENNA
- NUOVA IGEA VIRTUS – SIRACUSA
- RAGUSA – CASTRUMFAVARA
- REGGINA – SAMBIASE
- TRAPANI – ATHLETIC PALERMO
- VIBONESE – MODICA
- VIGOR LAMEZIA – GELA
Giornata 13
Andata: 22 novembre 2026 – Ritorno: 4 aprile 2027
- GELA – NUOVA IGEA VIRTUS
- ATHLETIC PALERMO – REGGINA
- DIGIESSE PRAIATORTORA – NISSA
- ENNA – CASTRUMFAVARA
- LICATA – VIGOR LAMEZIA
- MILAZZO – TRAPANI
- MODICA – AVOLA
- SAMBIASE – VIBONESE
- SIRACUSA – RAGUSA
Giornata 14
Andata: 29 novembre 2026 – Ritorno: 11 aprile 2027
- AVOLA – MILAZZO
- CASTRUMFAVARA – SAMBIASE
- NISSA – ATHLETIC PALERMO
- NUOVA IGEA VIRTUS – DIGIESSE PRAIATORTORA
- RAGUSA – ENNA
- REGGINA – SIRACUSA
- TRAPANI – GELA
- VIBONESE – LICATA
- VIGOR LAMEZIA – MODICA
Giornata 15
Andata: 6 dicembre 2026 – Ritorno: 18 aprile 2027
- GELA – NISSA
- ATHLETIC PALERMO – RAGUSA
- DIGIESSE PRAIATORTORA – REGGINA
- ENNA – SAMBIASE
- LICATA – AVOLA
- MILAZZO – NUOVA IGEA VIRTUS
- MODICA – TRAPANI
- SIRACUSA – CASTRUMFAVARA
- VIGOR LAMEZIA – VIBONESE
Giornata 16
Andata: 13 dicembre 2026 – Ritorno: 25 aprile 2027
- AVOLA – VIBONESE
- CASTRUMFAVARA – DIGIESSE PRAIATORTORA
- ENNA – SIRACUSA
- NISSA – MODICA
- NUOVA IGEA VIRTUS – LICATA
- RAGUSA – GELA
- REGGINA – MILAZZO
- SAMBIASE – ATHLETIC PALERMO
- TRAPANI – VIGOR LAMEZIA
Giornata 17
Andata: 20 dicembre 2026 – Ritorno: 2 maggio 2027
- GELA – REGGINA
- ATHLETIC PALERMO – CASTRUMFAVARA
- DIGIESSE PRAIATORTORA – RAGUSA
- LICATA – TRAPANI
- MILAZZO – NISSA
- MODICA – NUOVA IGEA VIRTUS
- SIRACUSA – SAMBIASE
- VIBONESE – ENNA
- VIGOR LAMEZIA – AVOLA
Il tabellone comprende quindi 17 giornate e 153 partite nel girone d’andata, replicate a campi invertiti nel ritorno. Le ultime giornate di andata e ritorno sono riportate nel documento rispettivamente al 20 dicembre 2026 e al 2 maggio 2027.
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