Serena Brancale conquista Reggio: Arena dello Stretto gremita per il gran finale del Vinitaly – FOTO

Un’Arena dello Stretto piena ha salutato la serata conclusiva del Vinitaly and the City a Reggio Calabria.

È stata Serena Brancale a mettere il sigillo finale sul Vinitaly and the City di Reggio Calabria. La cantante pugliese ha chiuso la manifestazione con un concerto che ha infiammato l’Arena dello Stretto ‘Ciccio Franco’, trasformandola in un grande palco a cielo aperto.

Il colpo d’occhio ha raccontato meglio di ogni parola il successo della serata. Gradinate e spazi dell’Arena gremiti, con il pubblico arrivato sul Lungomare per assistere allo spettacolo conclusivo della due giorni dedicata al vino, alla musica e alla promozione del territorio.

Brancale ha accompagnato il pubblico tra i brani più conosciuti del suo repertorio, raccogliendo applausi.

Il concerto ha rappresentato l’ultimo grande appuntamento di un weekend che ha visto il Lungomare Falcomatà animarsi tra stand, degustazioni, incontri e spettacoli.

Una chiusura nel segno della musica e della partecipazione, con l’Arena dello Stretto piena per Serena Brancale a diventare una delle immagini simbolo della prima edizione reggina del Vinitaly and the City.