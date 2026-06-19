Reggio, nuovo punto vendita SORAL SRL: rinasce la sede storica dell’ex Iracarni – FOTO

Si è svolta ieri l’inaugurazione del nuovo punto vendita SORAL SRL in Via Pio XI. Un evento questo che restituisce, alla città di Reggio Calabria ed ai cittadini, una sede di distribuzione alimentare storicamente occupata dal supermercato Iracarni. Il nuovo punto vendita si inserisce in un contesto urbano dove il marchio Conad non era presente e rappresenta quindi un primo obiettivo di sviluppo imprenditoriale nel cuore della città.

Il progetto di riqualificazione, che vede la struttura rinascere sotto l’insegna CONAD, è il frutto di un’articolata visione strategica sviluppata dalla SORAL in Amministrazione Giudiziaria e quindi dal Tribunale di Reggio Calabria e nello specifico dalla Sezione di Misure di Prevenzione del Tribunale di Reggio Calabria che si è sempre contraddistinta, in piena adesione allo spirito normativo del codice antimafia, per aver sperimentato nuovi modelli di gestione operativa volti non esclusivamente alla conservazione patrimoniale.

L’accordo tra le sezioni del Tribunale e la salvaguardia del lavoro

Nell’odierna esperienza, la SORAL ha affiancato la Sezione Procedure Concorsuali, del medesimo Tribunale, consentendo la prosecuzione dell’attività di distribuzione alimentare al dettaglio e la conservazione dei posti di lavoro.

La sinergia con le sigle sindacali, le opportunità di formazione e crescita del personale, l’esperienza specifica nel settore da parte del management, hanno consentito – negli ultimi anni – il raggiungimento di significativi e soddisfacenti risultati ed all’aumento dei posti di lavoro da 90 unità lavorative (inizio procedura ablativa) ad un odierno organico composto da 170 occupati.

Il percorso di crescita della società è stato altresì consentito dai rapporti consolidati con un attento sistema bancario. In particolare l’Istituto Monte Dei Paschi di Siena spa, e lo Staff del Responsabile del Distretto Small Business Costa Tirrenica e Vibo, ha da sempre supportato le iniziative di sviluppo della società.

Con l’odierna nuova apertura, la SORAL conferma i propri obiettivi di ampliamento della rete di vendita ed il proprio ruolo nel settore della grande distribuzione organizzata.