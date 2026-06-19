‘Da Zio Torta Gold a Ninni’s: nuova gestione, ma l’anima (e la dolcezza) restano le stesse

Una delle tappe più amate del centro storico reggino si rinnova. Zio Torta Gold, il bar e pasticceria che dal 2023 ha conquistato il palato dei cittadini in via Aschenez 182, apre un nuovo capitolo della sua storia. Il locale cambia gestione e passa nelle mani di Ninni Morabito, pronto a dare una sferzata di energia ed entusiasmo, pur mantenendo intatta quell’anima accogliente e golosa che lo ha reso un punto di riferimento.

Se la pasticceria artigianale – rigorosamente firmata e garantita dal brand “Zio Torta” – resta una certezza incrollabile dalla colazione al dessert, la nuova gestione firmata Ninni’s Bar porta con sé tantissime novità per vivere il locale in ogni momento della giornata.

Un angolo di paradiso nel cuore della città: le due location esterne

Situato in una posizione strategica, Ninni’s vanta due anime all’aperto che lo rendono davvero speciale nel panorama del centro storico:

il giardino interno: un ampio spazio riservato e silenzioso, perfetto per chi cerca una colazione di lavoro in totale tranquillità o un momento di relax lontano dal caos cittadino;

un ampio spazio riservato e silenzioso, perfetto per chi cerca una colazione di lavoro in totale tranquillità o un momento di relax lontano dal caos cittadino; i tavoli sulla piazzetta: uno spazio esterno che “tocca” quasi il maestoso Castello Aragonese, regalando una vista suggestiva e l’atmosfera tipica delle giornate reggine.

Dalla colazione all’aperitivo rinforzato (a prezzo speciale!)

Che sia per iniziare la giornata con il piede giusto o per una pausa business, Zio Torta Gold si candida a punto di riferimento per i momenti di pausa, grazie alla riservatezza dei suoi spazi e alla qualità del servizio.

Ma la vera rivoluzione della nuova gestione si accende al tramonto. Arrivano infatti gli aperitivi rinforzati ad un prezzo speciale: cocktail premium, calici di vino selezionati ed un ricco assortimento di stuzzicherie salate e specialità dello chef, da gustare sotto le stelle nella piazzetta o nella magia del giardino interno.

Festeggia qui il tuo compleanno: la torta è un regalo di Zio Torta!

Hai una ricorrenza speciale in arrivo? Che sia un compleanno, un traguardo di laurea o un anniversario, Zio Torta Gold è la location perfetta per festeggiare con amici e parenti. E per l’occasione, la nuova gestione ha pensato a un regalo esclusivo: se organizzi qui il tuo evento, la torta (ovviamente una creazione artigianale Zio Torta) la offre il locale!