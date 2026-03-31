Italia-Bosnia, sfida da brividi per il Mondiale: a Reggio si guarda all’Hostaria dei Campi

Questa sera, l’Italia si gioca tutto. Gli Azzurri affrontano la Bosnia allo stadio Bilino Polje di Zenica nella finale playoff che vale l’accesso ai Mondiali 2026. Una gara secca, da dentro o fuori, con calcio d’inizio fissato alle 20:45.

Per la Nazionale non ci sono alternative: serve vincere per staccare il pass verso la rassegna iridata. Un appuntamento decisivo, atteso con grande tensione e partecipazione dai tifosi italiani, pronti a vivere novanta minuti che si annunciano intensi.

A Reggio Calabria, per chi vuole seguire la partita in compagnia e in un ambiente accogliente, una delle soluzioni è rappresentata dall’Hostaria dei Campi, punto di riferimento per chi ama unire buon cibo e grandi eventi sportivi. Il locale offre infatti la possibilità di assistere al match grazie a schermi ben visibili in sala, così da non perdere neppure un’azione della sfida tra Bosnia e Italia.

Non solo visione comoda della partita, ma anche la possibilità di prenotare il tavolo preferito, per vivere la serata nel modo più confortevole possibile. Un dettaglio importante, soprattutto in occasione di una gara così sentita, che richiamerà tanti appassionati.

L’Hostaria dei Campi si trova in via Reggio Campi 1° tronco n. 30, nel cuore della città. Considerata l’affluenza prevista per la serata, il consiglio è quello di muoversi in anticipo e riservare il proprio posto chiamando il numero 0965/324003.

Tra attesa, emozione e voglia di sostenere l’Italia, il locale si prepara a regalare un’atmosfera speciale anche a Reggio Calabria. E per viverla fino in fondo, l’Hostaria dei Campi si candida a essere uno dei luoghi ideali dove seguire una partita che può valere un Mondiale.