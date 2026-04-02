Reggio, arrivano i ‘walking tours’: Calabriami Travel lancia il nuovo servizio dedicato ai turisti stranieri – FOTO

A Reggio Calabria qualcosa si muove. E stavolta nella direzione giusta.

Da aprile sarà attivo un nuovo servizio pensato per i turisti stranieri che scelgono la città dello Stretto per qualche giorno di vacanza: small groups walking tours in lingua inglese, percorsi guidati per piccoli gruppi che puntano ad offrire un’esperienza semplice, curata e facilmente prenotabile.

Una novità concreta, che nasce per rispondere ad un’esigenza sempre più evidente: la presenza crescente in città di visitatori internazionali, spesso ospitati in b&b, case vacanza e strutture diffuse, alberghi che fino ad oggi non avevano a disposizione un servizio stabile di tour in inglese pensato appositamente per loro.

A lanciare l’iniziativa è Calabriami Travel, realtà nata nel 2023 e specializzata in viaggi di lusso su misura in Calabria, con un forte posizionamento sui mercati esteri, in particolare Stati Uniti, Canada e Australia.

Un servizio che a Reggio mancava

L’idea parte da una considerazione semplice: il mercato è cambiato e anche Reggio Calabria oggi accoglie un numero sempre più alto di viaggiatori stranieri. Turisti che cercano autenticità, vogliono vivere la città da vicino, ma che hanno anche bisogno di servizi accessibili, chiari e costruiti sulle loro esigenze.

È proprio da qui che nasce il nuovo progetto firmato “Calabriami Walks“: oltre al classico prodotto di fascia alta destinato a pochi, ma una proposta agile e ben strutturata, capace di funzionare davvero sul territorio.

“Abbiamo voluto fare qualcosa per Reggio, la nostra città – ha raccontato Valentina Luverà, Fondatrice e Direttore Tecnico di Calabriami Travel a CityNow. “Ci siamo messi in ascolto del territorio e del mercato, con l’obiettivo di proporre un prodotto in linea con le caratteristiche e le potenzialità della destinazione”.

Un’opportunità anche per b&b, host e operatori turistici

Il progetto, però, non guarda soltanto ai visitatori. Guarda anche a chi lavora ogni giorno nel turismo.

Il nuovo servizio, infatti, è stato pensato per essere facilmente prenotabile e per coinvolgere direttamente gli operatori dell’accoglienza, dagli host ai titolari di strutture ricettive, fino a chi lavora nell’extralberghiero e vuole offrire un valore aggiunto ai propri ospiti.

In altre parole, non si tratta solo di visite guidate, ma di uno strumento che può diventare utile per tutto il comparto turistico locale. Un servizio da proporre a chi arriva in città e cerca un’esperienza organizzata, professionale e in lingua inglese.

Per Reggio, questo significa anche una cosa molto concreta: iniziare a costruire una rete più solida tra chi intercetta i flussi turistici e chi può trasformare una semplice permanenza in una vera esperienza di città.

La storia di un ritorno che guarda lontano

Dietro Calabriami c’è anche una storia personale che pesa. Quella di Valentina Luverà, partita a 18 anni per formarsi e specializzarsi fuori, dopo aver lavorato per oltre quindici anni con DMC e tour operator americani, seguendo da vicino l’evoluzione di destinazioni di lusso come Toscana, Costiera Amalfitana, Puglia e Sicilia.

Poi la scelta di tornare, poco prima della pandemia.

“Adoro stare qui, mi mancava un sacco. Vivere a Reggio ha un altro sapore”, spiega. Un ritorno che non è stato solo affettivo, ma anche professionale. L’idea era chiara: portare in Calabria competenze costruite altrove e trasformarle in un progetto radicato nel territorio.

Così, nel 2023, nasce Calabriami: un Tour Operator DMC Boutique specializzato in viaggi di lusso in Calabria, con servizi su misura per agenzie di viaggi straniere di alto livello, dalle guide multilingue ai trasferimenti privati, dalle escursioni personalizzate come i Tours Genealogici delle radici (per clienti stranieri con origini calabresi), passando per quelli enogastronomici, fino alle esperienze più esclusive.

Dall’alto di gamma ai servizi su misura per la città

Calabriami nasce nel segmento luxury, ma il concetto di lusso, in questa visione, non coincide semplicemente con l’esclusività economica. È piuttosto una questione di cura, autenticità, unicità e rapporto con il territorio.

Ed è proprio questa cura che oggi viene trasferita anche su Reggio Calabria, con un progetto diverso ma figlio della stessa filosofia.

“Il lusso è esclusività, autenticità, forte connessione con il territorio. E in Calabria tutto questo esiste in modo naturale – sottolinea Valentina. Noi portiamo in regione un turismo di fascia alta attento alla cultura, senza escludere Reggio, a cui riserviamo lo stesso livello di attenzione e qualità.”.

Nei prossimi giorni il calendario completo

I walking tour partiranno da aprile e nei prossimi giorni sarà diffuso il calendario completo degli appuntamenti.

L’obiettivo è duplice: da una parte offrire ai turisti stranieri un servizio finalmente presente anche a Reggio Calabria, dall’altra coinvolgere sempre di più chi, in città, lavora nell’accoglienza e può contribuire a rafforzare questa nuova proposta.

Perché oggi il turismo non si costruisce soltanto attirando visitatori. Si costruisce anche creando servizi giusti, reti vere e occasioni concrete per il territorio.

Maggiori informazioni

Mail: info@calabriami.com

Tel: +39 393 1302118 / 3298583683

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