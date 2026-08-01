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Cantalupa: resoconto del quarto giorno di ritiro. Domenica primo test per la Reggina

Prosegue la preparazione della squadra amaranto in Piemonte

01 Agosto 2026 - 20:38 | Redazione

Michele Guida

Un’altra doppia seduta di allenamenti per i ragazzi di mister Marchionni, impegnati nel quarto giorno di ritiro precampionato.

La sessione mattutina, è trascorsa all’insegna di un intenso lavoro atletico. Nel pomeriggio invece, spazio alla tattica: esercizi mirati reparto per reparto, riguardanti sia la fase difensiva che quella offensiva, e partitella finale su campo ridotto, undici contro undici.

Domani è prevista una sessione mattutina con test in famiglia, al termine del quale il gruppo squadra usufruirà di un pomeriggio di riposo.

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RegginaReggio Calabria Calcio
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