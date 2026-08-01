Cantalupa: resoconto del quarto giorno di ritiro. Domenica primo test per la Reggina
Prosegue la preparazione della squadra amaranto in Piemonte
01 Agosto 2026 - 20:38 | Redazione
Un’altra doppia seduta di allenamenti per i ragazzi di mister Marchionni, impegnati nel quarto giorno di ritiro precampionato.
La sessione mattutina, è trascorsa all’insegna di un intenso lavoro atletico. Nel pomeriggio invece, spazio alla tattica: esercizi mirati reparto per reparto, riguardanti sia la fase difensiva che quella offensiva, e partitella finale su campo ridotto, undici contro undici.
Domani è prevista una sessione mattutina con test in famiglia, al termine del quale il gruppo squadra usufruirà di un pomeriggio di riposo.
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