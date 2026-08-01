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Giovane calabrese travolta da un Suv, Azienda Zero: ‘Ambulanza arrivata in 24 minuti’

'Si ritiene opportuno precisare, con il massimo rispetto per il dolore delle persone coinvolte in questa drammatica vicenda, che i dati registrati dalla Centrale Operativa dell’emergenza-urgenza evidenziano tempi di intervento diversi da quelli riportati'

01 Agosto 2026 - 18:21 | di Redazione

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“Azienda Zero esprime la più sincera vicinanza ad Andrea e alla sua famiglia, nella speranza che questa giovane donna possa venir fuori da questa tragica situazione.

Come è noto, l’Azienda per il governo della sanità della Regione Calabria si occupa da qualche mese direttamente anche del servizio di emergenza-urgenza, gestendo il Servizio di Emergenza Territoriale 118 e il nuovo numero europeo 116117.

La precisazione sui tempi di intervento

Con riferimento a quanto emerso nelle ultime ore, si ritiene opportuno precisare, con il massimo rispetto per il dolore delle persone coinvolte in questa drammatica vicenda, che i dati registrati dalla Centrale Operativa dell’emergenza-urgenza evidenziano tempi di intervento diversi da quelli riportati.

In particolare, l’intervallo tra la ricezione della chiamata e l’arrivo dei mezzi di soccorso sul luogo dell’evento è stato pari a circa 24 minuti, e non a 50 minuti come indicato.

“Ogni minuto è prezioso”

Comprendiamo pienamente come, in momenti di straordinaria apprensione e sofferenza, l’attesa possa essere percepita come molto più lunga rispetto ai tempi effettivi. Proprio per questo riteniamo doveroso distinguere tra la percezione soggettiva di quei drammatici momenti e i dati oggettivi risultanti dalle registrazioni operative.

Resta ferma e determinata l’attenzione e l’impegno costante del sistema dell’emergenza-urgenza nel perseguire ogni possibile miglioramento organizzativo volto a garantire ai cittadini un servizio sempre più efficiente e tempestivo, nella consapevolezza che ogni minuto è prezioso quando si tratta di tutelare la salute e la vita delle persone: siamo consapevoli del fatto che c’è ancora tantissimo lavoro da fare.

La vicinanza alla famiglia

Rinnoviamo, infine, la nostra solidarietà ad Andrea e ai suoi familiari, ai quali rivolgiamo un sentimento di sincera partecipazione”.

È quanto si legge in una nota di Azienda Zero.

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