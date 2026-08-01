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Reggio, operativa la ‘Tappabuche’ di Castore

L’utilizzo della Tappabuche consentirà di migliorare l’efficacia degli interventi manutentivi. FOTO

01 Agosto 2026 - 16:28 | di Redazione

tappabuche ca

Attiva e operativa a Reggio Calabria la ‘tappabuche’ della società Castore. Un macchinario innovativo, acquistato con i fondi della Società, grazie ad una scelta lungimirante del precedente Consiglio di Amministrazione, condivisa e portata a compimento dall’attuale management.

tappabuche

Il 30 ed il 31 luglio è stato completato il corso di formazione degli operatori “su strada” e da lunedì verrà pianificata con l’amministrazione comunale la programmazione degli interventi.

tappabuche

L’utilizzo della Tappabuche consentirà di migliorare l’efficacia degli interventi manutentivi e di efficientare le attività di ripristino di buche e dissesti sulla rete stradale del Comune e della Città Metropolitana.

Inoltre, grazie alla tecnologia che consente di operare in autonomia, sarà possibile intervenire sul territorio anche durante i periodi di inattività degli impianti di bitumazione.

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