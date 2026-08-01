Premio Gallico 2026, grande partecipazione per la XVII^ edizione

Grande partecipazione di pubblico ieri sera all’Oratorio Parrocchiale “Don Bosco”, dove si è svolta la XVII edizione del Premio Gallico, appuntamento ormai consolidato che ogni anno rende omaggio a personalità e realtà distintesi nei campi della cultura, dello sport, delle professioni e dell’impegno sociale.

La manifestazione, organizzata dall’Associazione Culturale “Tre Quartieri”, si è svolta con il patrocinio del Consiglio Regionale della Calabria, della Città Metropolitana di Reggio Calabria, del Comune di Reggio Calabria e della Deputazione di Storia Patria per la Calabria.

L’apertura del Premio Gallico 2026

Nel suo discorso di apertura, il presidente dell’Associazione Culturale “Tre Quartieri” ha rivolto un sentito ringraziamento ai presenti, ai soci e a tutti coloro che hanno contribuito all’organizzazione della manifestazione. Un particolare pensiero è stato dedicato al parroco, don Nino, per la costante vicinanza e per l’incoraggiamento a proseguire con entusiasmo e determinazione nell’impegno dell’associazione a favore della comunità.

Come da tradizione, la cerimonia di premiazione è stata preceduta dalla celebrazione della Santa Messa, officiata quest’anno da don Santo Federico, novello sacerdote e figlio di questo territorio. Nel corso dell’omelia, il giovane presbitero ha ricordato con emozione gli anni trascorsi nell’oratorio, ringraziando l’Associazione “Tre Quartieri” per l’invito a celebrare proprio nel luogo che ha accompagnato la sua crescita umana e spirituale.

Il ricordo dei soci e il valore dell’oratorio

Durante la celebrazione sono stati ricordati con affetto tutti i soci, i simpatizzanti e i benefattori dell’associazione. Don Santo ha inoltre rivolto un sentito ringraziamento ai coniugi Frisina per la generosa donazione dell’immobile sul quale sorge l’oratorio parrocchiale, definito il luogo del “sorriso dei bimbi”, simbolo di accoglienza, crescita, condivisione e punto di riferimento per tante generazioni.

Al termine della celebrazione religiosa ha avuto inizio la cerimonia di consegna del Premio Gallico 2026.

I riconoscimenti conferiti

I riconoscimenti sono stati conferiti a:

Don Vincenzo Stissi alla memoria, parroco della Chiesa di Santa Maria di Porto Salvo di Gallico Marina dal 1922 al 1939, per il suo instancabile impegno educativo nei confronti dei giovani gallicesi, sia come insegnante nelle scuole elementari sia come guida spirituale della comunità.

alla memoria, parroco della Chiesa di Santa Maria di Porto Salvo di Gallico Marina dal 1922 al 1939, per il suo instancabile impegno educativo nei confronti dei giovani gallicesi, sia come insegnante nelle scuole elementari sia come guida spirituale della comunità. A.P.D. P.G.S. Aurora , per la splendida vittoria del campionato F.I.G.C. di calcio a 5 di Serie C2.

, per la splendida vittoria del campionato F.I.G.C. di calcio a 5 di Serie C2. Giovanni Penato , fresco campione italiano di canoa, per gli straordinari risultati conseguiti nel corso della sua carriera sportiva, culminati con la conquista dei titoli di campione italiano, europeo e mondiale.

, fresco campione italiano di canoa, per gli straordinari risultati conseguiti nel corso della sua carriera sportiva, culminati con la conquista dei titoli di campione italiano, europeo e mondiale. Dott. Giovanni Berna , cardiologo di riconosciuta competenza, in servizio presso il prestigioso Centro Cardiologico Monzino di Milano.

, cardiologo di riconosciuta competenza, in servizio presso il prestigioso Centro Cardiologico Monzino di Milano. Dott. Eduardo Lamberti Castronuovo, professionista di consolidata esperienza e convinto promotore di iniziative volte alla crescita culturale e sociale della città.

I Premi Speciali Gallico

Il Premio Speciale Gallico, dedicato alla memoria del notaio Gregorio Gangemi, è stato conferito all’Avv. Aldo De Caridi, professionista di comprovata esperienza nell’attività forense e da sempre impegnato nel sociale.

Il secondo Premio Speciale Gallico è stato assegnato all’artista Enzo Marcianò, per aver interpretato con passione e sensibilità alcune delle più belle canzoni di Mino Reitano, artista e figlio esemplare della Calabria.

Una serata di partecipazione ed emozione

La serata si è conclusa in un clima di grande partecipazione ed entusiasmo. Durante la cerimonia e al termine della consegna dei riconoscimenti, Enzo Marcianò ha emozionato il numeroso pubblico presente eseguendo alcuni dei più celebri brani di Mino Reitano, regalando ai presenti un momento di intensa emozione e piacevole intrattenimento.

L’edizione 2026 del Premio Gallico ha confermato ancora una volta il valore dell’iniziativa quale occasione di riconoscimento delle eccellenze che, con il proprio impegno professionale, culturale, sociale e sportivo, contribuiscono a dare prestigio al territorio e a rafforzarne il senso di appartenenza.