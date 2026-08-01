Viabilità nei piccoli Comuni, quasi 3 milioni alla Calabria. Ferro: “Risultato importante”

«L’assegnazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di risorse per quasi 3 milioni del Fondo investimenti stradali nei piccoli Comuni per l’annualità 2026, rappresenta un risultato importante per la Calabria e conferma l’attenzione che il Governo Meloni continua a riservare agli enti locali, in particolare ai centri di dimensioni minori». Lo dichiara il sottosegretario all’Interno Wanda Ferro (FDI).

Quasi 3 milioni per la viabilità comunale

Alla Calabria sono destinati complessivamente 2 milioni e 956 mila euro, che consentiranno di finanziare 20 Comuni con interventi di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria della viabilità comunale, attraverso contributi compresi tra 138 mila e 150 mila euro.

I Comuni calabresi finanziati

In provincia di Catanzaro sono stati finanziati Torre di Ruggiero, Stalettì, Olivadi, Sellia, San Vito sullo Ionio, Nocera Terinese, Motta Santa Lucia e Belcastro.

In provincia di Cosenza le risorse sono state assegnate ai Comuni di Panettieri, Amendolara, Acquappesa, San Lorenzo Bellizzi, Montegiordano, Cerchiara di Calabria e San Pietro in Guarano.

In provincia di Reggio Calabria sono stati finanziati Riace, Casignana e Samo, mentre in provincia di Vibo Valentia i Comuni beneficiari sono Fabrizia e Filogaso.

Ferro: “Strade più sicure e collegamenti migliori”

«Si tratta di opere – conclude Wanda Ferro – che renderanno più sicure le strade, miglioreranno i collegamenti e offriranno risposte alle esigenze quotidiane dei cittadini, contribuendo a contrastare lo spopolamento e a creare migliori condizioni di sviluppo per i territori».