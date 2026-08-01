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Reggio, Santa Caterina inaugura gli Orti Sociali e Didattici

Un progetto dell’associazione "Noi per Santa Caterina" su terreno concesso da RFI Sistemi Urbani e l'importante interazione con l’Istituto "Righi"

01 Agosto 2026 - 16:00 | Comunicato Stampa

Reggio Calabria

È stata una serata di festa, emozione e orgoglio quella che ha segnato l’inaugurazione ufficiale degli Orti Sociali e Didattici di Santa Caterina. Un traguardo storico per il quartiere che, grazie all’impegno dell’Associazione “Noi per Santa Caterina” e alla concessione in comodato d’uso gratuito di un terreno nel cuore del quartiere da parte di RFI Sistemi Urbani, torna a coltivare non solo la terra, ma soprattutto socialità, condivisione e senso di appartenenza.

Gli Orti Sociali e Didattici di Santa Caterina

Gli orti nascono con un obiettivo chiaro: ridare identità al quartiere, “Porta del Sole” di Reggio Calabria. Un luogo dove le persone si incontrano, i più anziani riacquistano la voglia di stare insieme e le famiglie ritrovano il valore della comunità. Un pezzo di verde che diventa presidio civico e strumento di coesione.

Particolarmente rilevante è stato il ruolo dell’Istituto Superiore “Augusto Righi” di Reggio Calabria. Le classi quarte e quinte ad indirizzo tecnico, Costruzioni, Ambiente e Territorio – coordinate dai Proff.ri Giuseppe Balzetti, Paola Nasti e Giuseppe Russo, – hanno seguito con passione la fase di rilievo e progettazione: con strumenti topografici all’avanguardia, compreso l’uso del drone, hanno mappato l’area e curato la successiva restituzione cartacea. Un esempio concreto di scuola che esce dall’aula e si mette al servizio del territorio.

La benedizione e il valore del progetto

La serata si è aperta con la benedizione impartita da Don Francesco Velonà, che ha sottolineato il valore spirituale e umano del progetto: “Coltivare la terra significa coltivare relazioni. Questi orti sono un segno di speranza e di futuro per Santa Caterina”.

Sentito è stato il saluto portato dall’architetto Eugenio Minniti, di RFI, che ha voluto sottolineare la particolare sensibilità dell’ente rispetto a richieste di forte impatto sociale per la concessione di propri terreni in comodato d’uso gratuito.

A portare il contributo della cultura è stato anche il Direttore dell’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria, Prof. Piero Sacchetti, che ha illustrato il progetto culturale già in atto nel quartiere, ribadendo l’importanza dell’arte e della bellezza come strumenti di rigenerazione urbana.

Le autorità presenti all’inaugurazione

Numerose le autorità e i rappresentanti istituzionali presenti che hanno portato il loro saluto e il loro sostegno: il Consigliere Comunale Marco Parisi; il Presidente della 1^ Circoscrizione Simone La Cava, che è intervenuto anche a nome dei numerosi componenti dell’organismo di prossimità presenti; il già Consigliere Comunale Franco Barreca; l’ex Delegato al Verde Urbano Max Merenda; il Presidente dell’ACI di Reggio Calabria Peppe Martorano; e l’Onorevole Natino Aloi, che ha posto l’accento sul qualificato agire civico dell’associazione, da prendere a modello anche dagli altri quartieri della città, con la cultura che dovrebbe fare da stella polare per la politica.

“Bellezza genera bellezza”

“Questa è la dimostrazione che quando le istituzioni, le scuole, le associazioni e i cittadini lavorano insieme, i risultati si vedono” hanno dichiarato i responsabili di “Noi per Santa Caterina”. “Oggi Santa Caterina si riprende uno spazio e lo trasforma in un luogo di vita, dove la bellezza genera la bellezza”. “Non consideriamo l’inaugurazione degli orti un punto d’arrivo, ma un punto di partenza per nuovi e importanti progetti in favore del benessere del quartiere”.

Con questa inaugurazione, il quartiere dimostra che è possibile unire tradizione e innovazione, verde e cultura, per costruire un futuro migliore a partire dal basso.

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