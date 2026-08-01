Reggio, furto nella notte al Nichi’s: ladro fugge su un monopattino con led blu

Un nuovo furto è stato compiuto nella notte ai danni del Nichi’s Ristorante Pizzeria, in via Sbarre Centrali 136, a Reggio Calabria.

Secondo quanto raccontato dai titolari sui social, un individuo è riuscito a introdursi all’interno del locale e ha portato via i contanti presenti nel fondo cassa e una cassa Bluetooth. Il malintenzionato non avrebbe causato ulteriori danni alla struttura.

Le immagini della videosorveglianza

Le immagini delle telecamere di videosorveglianza mostrerebbero l’uomo all’interno dell’attività. Dopo il colpo si sarebbe allontanato a bordo di un monopattino con led di colore blu.

Per il locale si tratta del quarto furto in nove anni di attività. Un episodio che arriva appena quindici giorni dopo la riapertura, avvenuta al termine di importanti lavori di rinnovamento.

L’appello dei gestori

I gestori hanno rivolto un appello ai residenti della zona: chiunque abbia notato persone, dettagli o movimenti insoliti durante la notte può contattare privatamente l’attività.

«Nonostante l’amarezza, non ci facciamo abbattere», hanno spiegato i titolari, confermando che il ristorante è regolarmente aperto.