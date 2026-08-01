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Calciomercato: Angelo Guida sarà avversario della Reggina nel prossimo campionato

Con gli amaranto una stagione decisamente non esaltante e una sola marcatura

01 Agosto 2026 - 20:05 | Redazione

Reggina Guida

Acquistato a campionato in corso, Angelo Guida non è stato l’attaccante che la Reggina sperava di aver portato in amaranto per fare la differenza in fatto di reti. Una sola marcatura e un rendimento non brillante, complice pure un impiego non continuo. E’ tornato dal prestito alla Cavese e da oggi è un nuovo giocatore del Siracusa. Sarà avversario della Reggina nel prossimo campionato.

Il comunicato del Siracusa

Siracusa Calcio 1924 comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Angelo Guida.

Attaccante classe 2002, nella scorsa stagione ha collezionato 15 presenze in Serie C con la Cavese, prima di trasferirsi alla Reggina, in Serie D, nella sessione invernale di mercato.

Cresciuto nel settore giovanile della Salernitana, in carriera ha giocato in Serie C anche con Turris e Brindisi e in Serie D con Casertana e Paternò.

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