50 anni di ‘Figaro – L’Isola del benessere’: la storia di una famiglia che ha fatto della bellezza una missione – FOTO

Ci sono attività che diventano parte integrante di una comunità. La storia della famiglia Vona e dei saloni parrucchieri dislocati tra Reggio e Villa

Ci sono attività che aprono e crescono. E poi ci sono storie che diventano parte della vita delle persone. Storie che attraversano i decenni, che passano di generazione in generazione senza mai spezzarsi, che si nutrono di sacrificio, passione e affetto. La storia di Figaro – L’Isola del Benessere appartiene a questa seconda categoria.

Il 29 marzo, a Villa San Giovanni, non si è celebrato soltanto un anniversario. Si è celebrata una vita intera. Cinquant’anni di lavoro. Cinquant’anni di forbici, sogni, cadute e ripartenze. Cinquant’anni di clienti diventati amici, di figli cresciuti tra i saloni, di mani che hanno imparato a trasformare un mestiere in qualcosa di molto più grande.

Tutto comincia il 31 marzo del 1976, quando Francesco Vona apre la sua attività: Figaro. Da lì parte un percorso costruito giorno dopo giorno, senza scorciatoie, con la fame di chi voleva fare di più e non si è mai accontentato.

Prima di arrivare a quel traguardo, Francesco aveva già attraversato tanto. Era partito da Campo Calabro e, ancora giovanissimo, aveva deciso di spostarsi in città, a Reggio Calabria. Qui inizia a crescere davvero, a formarsi, a capire che quel mestiere sarebbe stato il suo mondo.

“Ho iniziato dal mio paese di Campo Calabro. A 17 anni sono andato a Reggio e ho fatto carriera. Sono stato premiato come campione calabrese. Sono andato anche a Cannes per partecipare alle gare mondiali. E così è “scoppiato” Figaro”, racconta oggi Francesco Vona, con negli occhi chi ha vissuto tutto fino in fondo.

Nel tempo non è stato solo un parrucchiere. È stato un professionista capace di portare il proprio talento ben oltre i confini dello Stretto. Ha pettinato modelle Chanel, ha lavorato in sfilate a Reggio, ha fatto esperienza in Brasile, così come in Francia, costruendo una carriera ricca di riconoscimenti e tappe importanti. Ma senza mai perdere il legame con la sua terra.

Perché, come ripetono in famiglia, “le radici di un albero non si tagliano mai, questo consente loro di crescere”. E così è stato con i saloni di famiglia.

Una famiglia che ha costruito tutto insieme

Accanto a Francesco, fin dall’inizio, c’è stata Maria Russo, compagna di vita e di lavoro. Si sono sposati nel 1979, ma il loro cammino era già iniziato prima. Insieme hanno affrontato sacrifici enormi, giornate infinite, momenti difficili. Hanno costruito tutto senza fermarsi, portando avanti una famiglia e un’attività con la stessa dedizione.

“È stato un lungo viaggio fatto di sacrifici immensi, salti mortali. Avevo 17 anni quando mi sono fidanzata con mio marito. Lui già aveva intrapreso questa carriera di parrucchiere. Poi mi sono inserita pure io. Con le nostre forze abbiamo superato davvero qualsiasi cosa”, racconta Maria.

Nel suo racconto c’è tutta la verità di una generazione che ha costruito con fatica. Ma c’è anche il peso di prove durissime, come i problemi di salute che hanno fermato Francesco per tre anni.

“Lui ha avuto problemi di salute. Per tre anni siamo stati fermi. Con la forza del Signore e con la nostra, quella dei miei figli, ha voluto ricominciare. Fin quando siamo arrivati a questo giorno”, dice con emozione.

Parole semplici. Ma dentro c’è tutto: la paura, la resistenza, la voglia di non arrendersi. È forse qui il cuore più profondo di questa storia. Non nel successo. Non nell’espansione. Ma nella capacità di rialzarsi.

Da un salone a una piccola catena: la crescita di Figaro

Negli anni, quel primo salone di Villa San Giovanni si è trasformato in una realtà più grande. Nel 1980 nasce Isabella. Nel 1985 arriva la sorella Lucia. Intanto il lavoro cresce, i clienti aumentano, la reputazione si consolida.

Nel 1995 apre la prima attività a Reggio Calabria, in via Carlo Rosselli, oggi gestito da Isabella. Poi arriva un altro salone di fronte al teatro Cilea. Nel 2000 apre un altro centro a Villa San Giovanni, in via Briatico, oggi gestito dal fratello Giuseppe. Nel 2019, infine, nasce un centro più grande, in via Nazionale a Villa San Giuseppe, dove oggi lavorano la Maria e Lucia.

Oggi Figaro – L’Isola del Benessere conta tre sedi a Villa San Giovanni e una a Reggio Calabria. Ma la sensazione, ascoltando i protagonisti, è che non si tratti semplicemente di numeri. Ogni apertura è stata una conquista. Ogni spazio nuovo, un pezzo di vita messo in gioco.

Il passaggio ai figli e un’eredità fatta di passione

A raccogliere l’eredità del padre, sono stati Isabella, Lucia e Giuseppe Vona. Nelle loro parole si sente l’orgoglio di chi è cresciuto dentro questa storia e la porta avanti con lo stesso amore.

Non solo hairstyling, ma una vera attenzione al benessere della persona.

“Nei nostri centri – racconta Isabella – abbiamo tanti vari servizi. Facciamo schiariture, airtouch, degradè e in più nel salone di Reggio ci occupiamo di tricologia. Abbiamo anche un servizio SPA per capelli. Le clienti da noi vengono coccolate. Grande attenzione a livello di cute, stando sempre attenti a tutte le problematiche. Accanto a queste peculiarità, vi sono ovviamente ci sono tutti i classici servizi”.

È qui che il nome L’Isola del Benessere trova il suo significato più pieno. Non solo estetica. Non solo immagine. Ma ascolto, cura, relax, attenzione. Nei centri della famiglia Vona, il benessere passa anche dalla tricologia, dai trattamenti dedicati alla fibra capillare, da un’esperienza spa che regala 40 minuti di relax e restituisce alla cliente una sensazione precisa: sentirsi davvero accolta.

“Al centro di tutto c’è l’amore per il nostro lavoro, ci è stato trasmesso dai nostri genitori e noi lo portiamo avanti con passione e devozione. E siamo felici che i nostri clienti lo percepiscano, non a caso alcuni ci seguono da 50 anni”, aggiunge Isabella.

Clienti di una vita, fiducia che non si compra

Forse il dato più bello, più forte, più difficile da costruire è proprio questo: ci sono clienti che entrano da Figaro da cinquant’anni. Persone che hanno seguito Francesco nel tempo, che poi hanno conosciuto i figli, che sono rimaste. In un mondo in cui tutto cambia in fretta, questa è la prova più autentica del valore di un lavoro fatto bene.

C’è chi segue il salone da decenni. Chi affida a questa famiglia i momenti importanti della propria vita. Chi torna perché lì trova non solo professionalità, ma fiducia, rispetto, presenza.

Un rapporto costruito con costanza. Senza scorciatoie. Senza bisogno di urlare.

Ed è forse questo il lascito più grande di Francesco Vona: avere fondato un salone su valori solidi, dove il mestiere è sempre stato prima di tutto relazione umana.

Una missione condivisa anche con i collaboratori

A dare forza a questa realtà non c’è solo la famiglia. Ci sono anche i collaboratori, chi ogni giorno vive i saloni tra Reggio e Villa come una seconda casa.

Le loro parole confermano il clima che si respira dentro Figaro – L’Isola del Benessere:

“Io ho dato tutto e nello stesso tempo questo lavoro mi ha dato molto”. E ancora: “Qui fino al pensionamento. Per me è una missione veramente bella, dei titolari fantastici. C’è il signor Figaro, la signora Mariella e ad oggi a seguire i figli”.

Parole che raccontano un ambiente dove il lavoro non è solo lavoro. È appartenenza. È riconoscenza. È famiglia allargata.

Cinquant’anni dopo, la stessa idea di sempre

In mezzo secolo sono cambiate le mode, le tecniche, i servizi. Si sono aggiunti i social, nuove sedi, nuovi volti. Ma lo spirito è rimasto lo stesso.

Lo riassume bene una frase che accompagna da sempre questa storia:

“L’idea, la fantasia è il risultato”.

Dentro questa frase c’è tutta l’identità di Figaro. La capacità di immaginare, di evolversi, di creare bellezza senza perdere autenticità. Di restare fedeli alle proprie origini pur guardando avanti.

Oggi, a cinquant’anni da quel primo giorno, la storia di Figaro – L’Isola del Benessere è la storia di una famiglia che non si è mai arresa. Di un uomo partito da un piccolo paese con un sogno in mano. Di una moglie che ha condiviso sacrifici e rinascite. Di figli che hanno raccolto il testimone con rispetto e passione. Di clienti che sono rimasti. Di una comunità che, entrando in quei saloni, ha trovato molto più di un servizio.

Ha trovato casa.

Dove trovare Figaro – L’Isola del Benessere

Le sedi di Figaro – L’Isola del Benessere sono:

Villa San Giovanni

Via Nazionale 692, da Cerello

Via Briatico

Reggio Calabria

Via Carlo Rosselli, 2 – Sbarre

Orari

A Reggio Calabria: orario continuato dalle 9.00 alle 18.30

A Villa San Giovanni: 9.00-12.30 / 15.00-19.30

Dal martedì al sabato

È possibile seguire L’Isola del Benessere anche sui social, su Instagram, Facebook.

L’invito, semplice e diretto, arriva proprio da Isabella: venire a conoscere da vicino questa storia e lasciarsi coccolare da chi, da mezzo secolo, ha scelto di fare della cura degli altri il proprio mestiere.