Puliservice, Giglietta: ‘Siamo all’atto finale. Sabato al Boccioni vogliamo il nostro pubblico’

“Nulla è scontato. Essere arrivati qui, sia per noi che per loro, è una grande soddisfazione"

La cavalcata è stata “bellissima” e ora manca solo l’ultimo, attesissimo atto, la serie Playoff. Mister Franco Giglietta, allenatore della Puliservice Reggio Calabria, presenta così gara 1 della finale play-off di Serie C Femminile la cui gara uno è in programma sabato alle 19 al PalaBoccioni contro la forte Rossano. Dopo una stagione dominata e una rincorsa che ha portato la squadra a giocarsi la promozione, il tecnico amaranto non nasconde l’emozione e la consapevolezza del momento.

“È stata una cavalcata bellissima siamo giunti all’atto finale“. Si gioca gara 1, la Puliservice ha il fattore campo e si inizia con questa nuova partita che un po’ tutti noi aspettavamo dall’inizio dell’anno. In tanti già presagivano che potesse finire così. Una finale che, sulla carta, era la più probabile, ma l’allenatore mette in guardia: “Nulla è scontato. Essere arrivati qui, sia per noi che per loro, è una grande soddisfazione. La finale offre emozioni particolari, ognuno vorrebbe giocarla”.

Giglietta descrive poi la rivale di sempre in questa stagione, Rossano, con grande rispetto e conoscenza tattica, citando l’antecedente della finale di Coppa Calabria. “Rossano è una squadra sicuramente forte – spiega – Ha delle individualità che riescono a gestire tutte le situazioni, soprattutto in attacco. Le due bande non hanno difficoltà ad attaccare sia la palla veloce che la palla alta. Questo è un loro punto di forza, ma sono completi in tutti i reparti”. Una rosa profonda e pericolosa, che costringe la Puliservice a preparare la partita sui dettagli che nella finale di Coppa non avevano funzionato.

Dopo la sconfitta in Coppa Calabria, il gruppo ha fame di riscatto. “Le ragazze non vedono l’ora di scendere in campo. C’è un desiderio di rivincita rispetto a quella finale del Palacalafiore. Affrontiamo questa prima gara che è la più importante, e ce l’abbiamo in casa”. Il lavoro in queste settimane di pausa è stato intenso: “Abbiamo lavorato sugli aspetti meno efficaci della gara di coppa, dove abbiamo commesso tanti errori diretti che hanno penalizzato il risultato finale. Da tre settimane non giochiamo, quindi abbiamo cercato di alzare il ritmo degli allenamenti per farci trovare pronte”.

Giglietta ha poi un pensiero anche per la finale di domenica della prima squadra maschile della Reggio Calabria,la Domotek di Antonio Polimeni, dove + stato assistentenell’anno della Serie B. “Mi aspetto anche lì una partita tosta – dice – Belluno ha qualità, ma il fattore campo farà tanto. La serie dei play-off ci ha detto che il fattore campo è stato determinante, come successo con Reggio Emilia. La spinta del pubblico darà tanto. I ragazzi troveranno le energie per conquistare la promozione che hanno meritato”.

L’appello finale è per i tifosi. “Non ho dubbi che il PalaBoccioni sarà pieno al mille per mille. Abbiamo ancora negli occhi l’immagine dei tifosi che sono venuti a sostenerci a Lamezia. Sabato contiamo tanto su di loro. Le ragazze ci sperano davvero, abbiamo bisogno di quella spinta in più”. Gara 1 della finale è in programma per sabato alle ore 19 al PalaBoccioni.