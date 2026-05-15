Sanità, Occhiuto: ‘Obiettivo? Uscire dal piano di rientro. Utilizzeremo anche il Fondo sociale europeo’

Occhiuto: "Sulla sanità molto va fatto, il diritto alla cura non è garantito". L'obiettivo è uscire definitivamente dal piano di rientro

Sulla Sanità “ancora moltissimo va fatto perché il diritto alla cura non è garantito. Anche nelle Regioni che si ritenevano eccellenti oggi c’è un percepito della Sanità molto peggiorato rispetto a qualche anno fa”. Così il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, intervenendo alla presentazione del rapporto Sussidiarietà e… salute, realizzato dalla Fondazione per la Sussidiarietà, presso la Cittadella regionale di Catanzaro.

In Calabria “il commissariamento ha aggravato i problemi. Ora ne siamo usciti, ma il mio obiettivo è uscire dal piano di rientro e poter utilizzare, oltre ai fondi sanitari, anche il Fondo sociale europeo per garantire una integrazione tra sociale e sanità come è giusto che ci sia”, ha aggiunto Occhiuto.

Il superamento del commissariamento e il piano di rientro

Sulla Sanità ancora moltissimo va fatto perché il diritto alla cura non è garantito. Anche nelle Regioni che si ritenevano eccellenti oggi c’è un percepito della Sanità molto peggiorato rispetto a qualche anno fa.

Il governatore ha sottolineato come, nonostante l’uscita formale dal commissariamento, la strada per una gestione ottimale delle risorse sia ancora lunga. L’integrazione tra l’ambito sociale e quello sanitario rappresenta, secondo Roberto Occhiuto, il passaggio fondamentale per restituire efficienza al sistema e garantire i livelli essenziali di assistenza a tutti i cittadini calabresi.