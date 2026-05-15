Reggio si ferma per Titti: locali chiusi per un’ora in suo ricordo

"Grazie per tutto quello che hai fatto. Ti saremo sempre grati". Le parole di colleghi e amici

Ci sono addii che non restano chiusi nel silenzio. Diventano gesti. Piccoli, ma forti. Come quello che domani, sabato 16 maggio, vedrà diverse attività cittadine abbassare simbolicamente le serrande per ricordare Titti Baldassar, volto amatissimo della notte reggina, scomparsa dopo una lunga malattia.

Per un’ora, dalle 16:30 alle 17:30, resteranno chiusi alcuni locali della città, tra cui Bart, Denavino, Zanzibar e Zanzitalia. Una scelta nata dal cuore di chi ha condiviso con Titti anni di lavoro, amicizia, sorrisi e vita dietro i banconi.

Un gesto semplice, ma carico di significato. Perché Titti, per il mondo dei locali reggini, non era soltanto una bartender. Era una presenza. Una guida. Una donna capace di lasciare qualcosa in chiunque la incontrasse.

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Il ricordo dei locali reggini

Nel messaggio diffuso in queste ore, il dolore si mescola alla gratitudine. Parole che raccontano bene il legame profondo tra Titti e una parte importante della città. Quella fatta di serate, incontri, confidenze, lavoro duro e amicizie nate davanti a un bancone:

“L’amore che Titti ha regalato a gran parte della cittadinanza è impossibile da spiegare in questo momento. Tuttavia, è già assolutamente chiaro come Titti abbia aiutato e sostenuto centinaia di persone.

La sua meraviglia, allegria, benevolenza, resterà come ricordo indelebile dentro ognuno di noi. Grazie per tutto quello che hai fatto. Ti saremo grati per sempre. Il tuo mondo, i tuoi locali, la nostra vita”.