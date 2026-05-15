La città piange Titti Baldassare, anima brillante e sorridente dei locali reggini

Bartender, anima brillante della sera, presenza familiare dietro tanti banconi, si è spenta dopo aver combattuto contro la malattia

Ci sono persone che non hanno bisogno di presentazioni. Basta un nome, un ricordo, un sorriso. A Reggio Calabria, per tanti, Titti Baldassare era una di queste.

La città piange la scomparsa di una donna molto conosciuta e amata, soprattutto nell’ambiente dei locali reggini. Bartender, anima brillante della sera, presenza familiare dietro tanti banconi, Titti negli anni aveva gestito diversi locali, diventando un volto caro per intere generazioni di clienti, amici e colleghi.

Chi l’ha conosciuta la ricorda per un tratto distintivo: il sorriso, vero e genuino, capace di accogliere, alleggerire, far sentire a casa. Titti aveva quel modo speciale di stare con le persone: diretto, solare, autentico. Era una donna vivace, generosa, piena di energia. Una di quelle presenze che restano, anche quando la vita decide di portarle via troppo presto.

Da un paio d’anni combatteva contro una malattia dura, silenziosa, che purtroppo non le ha lasciato scampo. Quel male, contro cui ha lottato, alla fine l’ha strappata all’affetto dei suoi cari e di tutti quelli che le volevano bene.

La notizia della sua morte ha colpito profondamente la città.

Perché Titti non era soltanto una bartender conosciuta. Era un pezzo di vita cittadina. Era una chiacchiera al bancone, una serata più leggera, un volto amico in mezzo alla notte reggina.

La redazione di CityNow si stringe con affetto al dolore della famiglia, degli amici e di tutte le persone che hanno condiviso con Titti un tratto di strada. A loro vanno le nostre più sentite condoglianze.