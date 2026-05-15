Futuro Nazionale Vannacci, nasce il comitato metropolitano di Reggio

Nasce ufficialmente il comitato futurista n.624, forte di aver accolto adesioni provenienti da tutta la provincia di Reggio Calabria.

L’attenzione del nuovo comitato è rivolta verso Reggio in quanto città metropolitana, accogliendo proposte e sostenitori da tutti i comuni che ne fanno parte, dando voce a tutti i cittadini.

In questo periodo di campagna elettorale per il rinnovo dell’amministrazione reggina, sembra che il ruolo della città in quanto ente metropolitano sia passato in secondo piano. Non si può sperare in un reale miglioramento della qualità della vita, specialmente riguardo alla viabilità ed all’economia, prescindendo da tutto ciò che circonda Reggio; il potenziale è enorme e i territori che ne fanno parte meritano coinvolgimento, risposte e prospettive.

Reggio città metropolitana e ruolo dei territori

Pensiamo all’area dello Stretto, al passaggio di un notevole volume di traffico da e per la Sicilia. Spesso la nostra città ed il limitrofo comune di Villa San Giovanni diventano un mero luogo di passaggio, il quale subisce soltanto traffico e smog senza riuscire a far fermare e scoprire i nostri luoghi ai vacanzieri che si recano in Sicilia, risultando un mero strumento al servizio di un’altra regione.

Così come è doveroso pensare ai collegamenti con la fascia jonica e con i paesi dell’entroterra, che risultano spesso quasi un mondo a se stante rispetto alla città di Reggio.

Eventi e incontri nell’area metropolitana

Futuro Nazionale Vannacci comitato 624 Reggio Calabria organizzerà eventi ed incontri in tutta l’area metropolitana, promuovendo, con particolare attenzione alle caratteristiche dei singoli territori, i valori chiave del nuovo soggetto politico di destra, riassunti nell’acronimo V.I.T.A.L.E., ovvero: