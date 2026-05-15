Futuro Nazionale Vannacci, nasce il comitato metropolitano di Reggio
Forte di aver accolto adesioni da tutta la provincia, il comitato 624 organizzerà eventi ed incontri in tutta l'area
15 Maggio 2026 - 11:31 | Comunicato stampa
Nasce ufficialmente il comitato futurista n.624, forte di aver accolto adesioni provenienti da tutta la provincia di Reggio Calabria.
L’attenzione del nuovo comitato è rivolta verso Reggio in quanto città metropolitana, accogliendo proposte e sostenitori da tutti i comuni che ne fanno parte, dando voce a tutti i cittadini.
In questo periodo di campagna elettorale per il rinnovo dell’amministrazione reggina, sembra che il ruolo della città in quanto ente metropolitano sia passato in secondo piano. Non si può sperare in un reale miglioramento della qualità della vita, specialmente riguardo alla viabilità ed all’economia, prescindendo da tutto ciò che circonda Reggio; il potenziale è enorme e i territori che ne fanno parte meritano coinvolgimento, risposte e prospettive.
Reggio città metropolitana e ruolo dei territori
Pensiamo all’area dello Stretto, al passaggio di un notevole volume di traffico da e per la Sicilia. Spesso la nostra città ed il limitrofo comune di Villa San Giovanni diventano un mero luogo di passaggio, il quale subisce soltanto traffico e smog senza riuscire a far fermare e scoprire i nostri luoghi ai vacanzieri che si recano in Sicilia, risultando un mero strumento al servizio di un’altra regione.
Così come è doveroso pensare ai collegamenti con la fascia jonica e con i paesi dell’entroterra, che risultano spesso quasi un mondo a se stante rispetto alla città di Reggio.
Eventi e incontri nell’area metropolitana
Futuro Nazionale Vannacci comitato 624 Reggio Calabria organizzerà eventi ed incontri in tutta l’area metropolitana, promuovendo, con particolare attenzione alle caratteristiche dei singoli territori, i valori chiave del nuovo soggetto politico di destra, riassunti nell’acronimo V.I.T.A.L.E., ovvero:
- Virtù
Per Futuro Nazionale la politica è prima di tutto carattere.
Coraggio, dovere, disciplina, spirito di sacrificio: senza virtù non esiste una comunità solida. La libertà senza responsabilità diventa fragilità; il diritto senza dovere diventa pretesa; l’orgoglio senza disciplina diventa vanità. Virtù significa anche rispetto delle istituzioni, della parola data e del bene comune.
- Identità
L’identità non è un accessorio: è ciò che ci tiene in piedi. L’Italia è storia, lingua, cultura, memoria, territori. È appartenenza e continuità.
Difendere l’identità significa difendere la sovranità democratica, il diritto di decidere, la capacità di proteggere comunità e confini. Identità significa anche orgoglio del Made in Italy e tutela di ciò che rende l’Italia riconoscibile e rispettata nel mondo.
- Tradizioni
Le tradizioni sono radici, non catene. Sono una forza che orienta e un patrimonio da custodire. Integrazione vera significa regole chiare, rispetto e reciprocità: chi entra in una casa la rispetta. Dove non c’è reciprocità, non c’è integrazione: servono strumenti efficaci e scelte nette per difendere ordine e sicurezza. Tradizioni significa anche difesa delle comunità locali, dei riti civili, delle feste, delle culture territoriali che fanno l’Italia.
- Amore
Amore significa comunità. Significa famiglia, continuità, protezione dei figli, solidarietà concreta.
La famiglia è il primo mattone della Nazione: senza famiglia non c’è futuro, c’è solo solitudine. Amore significa anche rispetto per chi lavora, per chi si prende responsabilità, per chi costruisce e non distrugge. Uno Stato serio non abbandona le famiglie né le lascia sole di fronte a fragilità, insicurezza e costo della vita.
- Libertà
La libertà è concreta o non lo è. È poter vivere e lavorare senza paura, muoversi sicuri, essere protetti dalla criminalità, non essere soffocati dalla burocrazia, educare i figli con responsabilità e diritto di scelta.
La libertà si difende contro soprusi, degrado, censura sociale, imposizioni ideologiche e contro uno Stato che diventa ostacolo.
Libertà significa anche garantire pari condizioni a chi rispetta regole e contribuisce alla comunità.
- Eccellenza ed entusiasmo
Il merito viene prima delle scorciatoie. Eccellenza significa impresa, lavoro, formazione, creatività, ricerca, cultura, servizi pubblici efficienti. Significa difendere il Made in Italy e valorizzare chi produce valore. Entusiasmo significa orgoglio di fare bene, voglia di migliorare, energia positiva che costruisce.
Non assistenzialismo: responsabilità, opportunità, dignità.
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