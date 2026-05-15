Nissa-Reggina: ultimo appuntamento pre-gara della stagione anche per mister Torrisi

Domenica si gioca la finale play off tra la Nissa e la Reggina, ultima partita della stagione. In casa dei giallorossi il match è atteso come la sfida dell’anno e con un entusiasmo allo stelle, umore decisamente diverso tra la tifoseria amaranto, totalmente staccata dall’evento e molto concentrata su quello che sarà il futuro soprattutto della società. Intanto sabato la conferenza stampa, ultima della stagione, di mister Torrisi per la presentazione dell’incontro: “AS Reggina 1914 comunica che sabato 16 maggio alle ore 12, presso la sala stampa del Centro Sportivo Sant’Agata, si terrà la conferenza stampa pre gara di mister Alfio Torrisi“.