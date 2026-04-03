Federico Buffa incanta Reggio Calabria con ‘Otto Infinito’: un viaggio nella vita e nella leggenda di Kobe Bryant

Una serata avvincente, a tratti emozionante, il Teatro Cilea di Reggio Calabria ha avuto come protagonista un autentico mattatore del giornalismo sportivo di nuova generazione: Federico Buffa con il suo ‘Otto Infinito’.

Fin dai “primi palleggi” sul palco con il pallone da basket, il telecronista televisivo e storyteller ha creato una sintonia immediata con un pubblico appassionato e competente, instaurando un vero e proprio dialogo condiviso.

Al centro della narrazione, Kobe Bryant: icona non solo della celebre “Mamba Mentality”, ma anche esempio di rispetto, aggregazione e convivenza tra storie e culture diverse, unite dall’umanità condivisa. Il racconto di Buffa ha alternato cronaca sportiva e aneddoti personali, scanditi da un’intensa gestualità e accompagnati dalle atmosfere musicali curate dal maestro Nardi.

Poliedrico e coinvolgente, Buffa ha guidato la platea attraverso la carriera di Bryant, dai primi canestri fino ai titoli NBA, passando per gli alti e bassi di una vita vissuta sempre al massimo. La sua dedizione agli allenamenti e la resilienza negli infortuni rimangono tuttora un modello di come vivere la pallacanestro in maniera totale.

Uno spettacolo con finalità divulgative e didattiche, da custodire nel cuore e nella mente di chi opera nel mondo del basket e non solo. Avvalorato dallo storico passaggio dell’indimenticato campione con trascorsi a Reggio Calabria grazie al padre Joe, e nonostante il triste destino ha raggiunto “l’immortalità” grazie anche al racconto di Federico Buffa.