Turismo, nuova collaborazione tra ReggioCalabriaGuide.it e Percorsi d’Arte APS

Prosegue il percorso collegato a ReggioCalabriaGuide.it, la web app dedicata alla promozione turistica e territoriale della città metropolitana di Reggio Calabria, promossa da Confesercenti Reggio Calabria e realizzata da A&S Promotion. Confesercenti Reggio Calabria ha promosso una nuova collaborazione tra la piattaforma e l’associazione Percorsi d’Arte APS, realtà che riunisce guide turistiche abilitate, guide ambientali escursionistiche e operatori del settore turistico.

L’accordo punta a rafforzare i servizi a disposizione dei visitatori, creando un collegamento più diretto tra chi arriva sul territorio e le professionalità in grado di accompagnarlo nella scoperta del patrimonio storico, culturale, artistico e paesaggistico dell’area metropolitana. Attraverso la convenzione, gli utenti della web app potranno tra l’altro usufruire di un servizio gratuito di orientamento e consulenza turistica su itinerari, esperienze, visite guidate e possibilità di scoperta del territorio.

La rete di servizi per i visitatori e le guide abilitate

“La logica che stiamo cercando di costruire è quella di una rete reale tra strumenti, servizi, operatori e competenze”, dichiara Claudio Aloisio, presidente di Confesercenti Reggio Calabria.

“Il valore di ReggioCalabriaGuide.it sta proprio nella capacità di trasformare informazioni, servizi e opportunità del territorio in un percorso semplice e leggibile per chi arriva a Reggio Calabria e vuole viverla con maggiore consapevolezza”.

“Prima il collegamento con MetaReggio, pensato per rafforzare il sistema dell’accoglienza e dei servizi legati al soggiorno; poi la collaborazione con InCalabria, orientata alle esperienze, agli itinerari e alle attività prenotabili sul territorio; oggi l’accordo con Percorsi d’Arte APS, che introduce un ulteriore elemento di qualità attraverso il coinvolgimento di guide turistiche abilitate e guide ambientali escursionistiche. Sono tasselli diversi, ma parte di una stessa visione”.

“Il punto non è soltanto aggiungere nuovi servizi alla piattaforma, ma fare in modo che ogni collaborazione produca un vantaggio concreto per chi visita il territorio e per chi, sul territorio, opera con professionalità. È così che una destinazione diventa più leggibile, più accogliente e più competitiva, aumentando le ricadute positive che il turismo può generare per il sistema imprenditoriale e produttivo locale. E questo è solo l’inizio: altre convenzioni e partnership strategiche vedranno la luce nei prossimi giorni, sempre perseguendo lo stesso obiettivo: costruire una rete territoriale capace di rendere l’esperienza turistica più completa e qualificata e, allo stesso tempo, stimolare la nascita di nuove relazioni, filiere e collaborazioni tra le diverse realtà dell’area metropolitana, valorizzandone identità e peculiarità”, conclude Aloisio.