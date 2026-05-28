Cessione Reggina, giorni caldissimi. Ballarino alla scelta finale. Le proposte sul tavolo

Sono giorni, forse ore decisive per il futuro della Reggina. Dopo settimane di contatti, indiscrezioni e trattative più o meno riservate, il patron Nino Ballarino è arrivato al momento della scelta. Al numero uno amaranto sono arrivati diversi interessamenti tra soggetti singoli, gruppi imprenditoriali e fondi. Tre le proposte formalizzate Due quelle arrivate a un livello più avanzato e che Ballarino starebbe prendendo in seria considerazione.

In ogni caso la sensazione è che non si possa più rimandare. La prossima stagione va programmata, e ogni giorno perso rischia di pesare su una società che deve capire in fretta quale sarà il proprio assetto.

Secondo quanto filtra, la decisione dovrebbe arrivare nel giro di pochi giorni. Probabilmente già nel corso di questa settimana. La palla è adesso nelle mani di Ballarino, chiamato a scegliere se accettare una delle proposte ricevute o proseguire ancora alla guida del club.

Non tutti gli interessamenti avrebbero avuto lo stesso peso. Alcuni contatti sarebbero rimasti in una fase iniziale, altri avrebbero prodotto qualcosa di più concreto. In questo momento, le piste realmente attenzionate sarebbero due. Due proposte ritenute interessanti, sulle quali Ballarino sta facendo le proprie valutazioni finali.

Cifre, garanzie, progetto sportivo e solidità economica sono i punti centrali. La Reggina non può permettersi un altro salto nel vuoto. Serve una scelta che dia prospettiva, stabilità e soprattutto tempi certi. Dopo tre anni di gestione, Ballarino si trova davanti ad un bivio: passare il testimone oppure programmare una quarta stagione consecutiva in Serie D.

La seconda ipotesi, almeno oggi, appare molto difficile, oltre che non gradita alla piazza. Di sicuro la Reggina ha bisogno di ripartire. E per farlo deve prima sapere da chi sarà guidata. I tifosi osservano, attendono e sperano in una svolta. Dopo anni complicati, il desiderio è quello di rivedere una Reggina ambiziosa, organizzata e finalmente nelle condizioni di programmare con anticipo. La scelta di Ballarino, quindi, non sarà soltanto societaria. Sarà anche un segnale alla città, alla tifoseria e all’intero ambiente amaranto.

I prossimi giorni diranno se il club cambierà proprietà o se l’imprenditore catanese deciderà di andare avanti. Ma una cosa appare ormai evidente: il futuro della Reggina passa da questa settimana.