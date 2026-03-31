Prodotti tipici calabresi, un anno dopo… Quando un negozio diventa ‘casa’ – FOTO

Sapori autentici e accoglienza quotidiana: così il negozio ha costruito il suo legame con la città

Ci sono attività che aprono e iniziano a vendere. E poi ce ne sono altre che, quasi in silenzio, riescono a entrare nella quotidianità delle persone, diventando un punto fermo, un’abitudine bella, un luogo in cui tornare volentieri.

A un anno dall’apertura, Prodotti Tipici Calabresi, in via delle Libertà 30D, di fronte alla chiesa di San Brunello, può guardarsi indietro con soddisfazione. Perché in questi mesi non è cresciuto solo un negozio, ma un rapporto autentico con la città. Un legame costruito giorno dopo giorno, fatto di fiducia, qualità e attenzione.

“Ci aspettavamo di essere accolti bene, ma non così tanto – racconta la titolare. Abbiamo sentito fin da subito l’affetto del vicinato, ma anche di tante persone arrivate da altre zone della città. Questo per noi ha significato tanto, perché dietro questa attività c’è la nostra famiglia, il nostro impegno quotidiano e il desiderio di offrire qualcosa di vero”.

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Un anno di risultati e nuove idee

Il primo anno di attività ha portato con sé risultati importanti e tante soddisfazioni. In particolare per il reparto ortofrutta, che ha raccolto un riscontro molto positivo, ma anche per tutto il settore dei prodotti tipici calabresi, che continua a rappresentare il cuore pulsante del negozio.

Ed è proprio da qui che si guarda avanti. L’obiettivo, infatti, è quello di continuare a crescere e portare presto nuove novità, ampliando ancora di più una proposta che già oggi è apprezzata da tanti clienti.

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Una moderna bottega d’altri tempi

Più che un semplice punto vendita, Prodotti Tipici Calabresi somiglia sempre di più ad una moderna bottega d’altri tempi. Un luogo dove non si entra soltanto per comprare, ma anche per ritrovare un’atmosfera familiare, fatta di consigli, accoglienza e sapori che parlano di casa.

È questo, forse, l’animo più vero dell’attività: custodire la tradizione senza renderla distante, riportarla nella vita di tutti i giorni con semplicità e autenticità. In un tempo in cui tutto corre, questo negozio sceglie di restare fedele a un’idea precisa di qualità e vicinanza.

“Abbiamo sempre voluto creare un posto in cui le persone potessero sentirsi a proprio agio, come succedeva una volta nelle botteghe di quartiere – spiega ancora la titolare. Un luogo dove il prodotto ha valore, ma dove conta anche il rapporto umano. Per noi ogni cliente non è un numero, ma una persona che entra e sceglie di darci fiducia”.

I sapori della Calabria nel cuore di Reggio

Il negozio porta con sé l’autenticità e la passione della nostra terra, offrendo un’esperienza senza compromessi, dove ogni prodotto è il risultato di una tradizione che non si è mai persa.

Tra gli scaffali si trovano salumi, formaggi, panini farciti alla calabrese, piatti pronti, ortofrutta e una curata selezione di amari e vini locali.

Un punto di riferimento per la città

In appena un anno, Prodotti Tipici Calabresi è riuscito a diventare un riferimento non solo per chi vive nella zona, ma per tanti cittadini che hanno riconosciuto nell’attività un luogo serio, curato e capace di unire tradizione e attenzione alla qualità.

Un negozio che guarda avanti, senza perdere il contatto con le proprie radici. E che continua, ogni giorno, a invitare i reggini a riscoprire sapori che fanno parte della loro storia.

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